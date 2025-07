Rådyr Defender, men én god nyhet

Kortversjon Land Rover lanserer Classic Defender V8 Soft Top, en ombygget modell basert på 90-chassis fra 2012-2016, til en startpris på 195.000 pund i Storbritannia.

Den ombygde Defender-modellen kommer med en 5,0 liters V8-motor som yter 405 hk, og akselererer fra 0-100 km/t på 5,6 sekunder.

Kunder kan tilpasse både eksteriør og interiør med et bredt utvalg av alternativer, inkludert spesifikke farger, materialer og tilbehør som gir bilen et nostalgisk preg. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Aston Martin fant frem formene til DB5, og lot noen rike entusiaster oppfylle drømmen om å kjøre rundt som hemmelig agent i «ny» veteranbil. Bentley bygger Blower-e til dem med plass i budsjettet og garasjen. Jaguar beviste nylig at det å kaste all tradisjon over bord og bytte ut logo såvel som designspråk, kjører skuta rett i fjæresteinene.

MYE Å VELGE I: Land Rover Classic Defender V8 Soft Top har en rikholdig liste med tilvalg, der du kan spesifisere det aller meste av farger og materialer. Foto: Land Rover

Godbit

Da får en håpe at Land Rover, som tilhører samme selskap, kan bidra til å dekke noe av fakturaen Jaguar fikk tilsendt for designarbeidet. Avdelingen kalt Land Rover Works Bespoke ble startet i 2024, og nå lanserer de en skikkelig godbit for Defender-fans.

SOM NY: Land Rover Classic Defender V8 Soft Top kan minne om et sånt samlealbum med de beste låtene til favorittbandet ditt, der alle de kuleste elementene er skrudd sammen til en modell. Foto: Land Rover

Modellen heter Classic Defender V8 Soft Top, og i Storbritannia starter prisen på 195.000 pund, ca. 2,6 millioner kroner. Med personlige tilvalg, frakt og avgifter ser du nok firetallet lyse mot deg foran seks andre siffer hvis du vil ha norske skilter.

Les også Knuser Geländewagen på pris Om du ikke må ha familien på slep, er det mye å spare på å gå for varebilutgaven av nye Land Rover Octa med 635 hestekrefter.

V8 og automat

Utgangspunktet er en donorbil fra perioden 2012-2016, ombygget til såkalt 90-chassis. Hjuloppheng, bremser og en rekke andre mekaniske deler har blitt oppgradert, siden panseret nå skjuler en 5,0 liters V8.

DESTILLERT NOSTALGI: Land Rover Classic Defender V8 Soft Top destillerer merkets historie til en konsentrert pakke med nostalgi, og klistrer på en heftig prislapp. Foto: Land Rover

Effekten oppgis til 405 hk og 515 Nm, formidlet via en åttetrinns automat. Toppfarten ligger på 170 km/t og 0-100 km/t skal klareres på 5,6 sekunder. Naturlig nok fremstår listen over mulige tilvalg utvendig og innvendig som en skoleutflukt til sjokoladefabrikken, for folk med Land Rover-logoen tatovert på hjerteklaffen.

Visuelt godteri

Noe av det visuelle godteriet inkluderer en skreddersydd kalesje med det Land Rover beskriver som «autentiske festepunkter og stropper». Den holdes oppe av et rammeverk med avstivere, basert på den originale NAS 90-modellen. Du kan velge å få kanvasen utført i «Black», «Sand», «Dark Khaki» og «Navy».

AUTENTISK: Alt på Land Rover Classic Defender V8 Soft Top skal ifølge produsenten oppleves som «autentisk», ned til knappene på kanvasen. Foto: Land Rover

Finn frem safarihatten

Med tanke på prisen er det rimelig at hver kunde også kan velge grill, dørhåndtak, motiv på panseret, og de felgene som gir deg følelsen av å jobbe for National Geographic hver gang du kjører på butikken.

DRØMMEBIL: Prisen på Land Rover Classic Defender V8 Soft Top kommer nok til å ligge rundt fire millioner kroner her i landet, men for noen vil det være den ultimate drømmebilen. Foto: Land Rover

Dersom du fristes til å krysse av for vinkjøler og stativ for surfebrett, blir opplevelsen kanskje ikke like autentisk. Men du vil uansett ha en god grunn til å gå kledd som om du er på safari hver gang du starter opp Defender-en.