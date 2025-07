Samtidig som den ferske storfilmen F1 The Movie – med Brad Pitt og Damson Idris i hovedrollene – ruller over verdens kinoer, setter IWC Schaffhausen søkelyset på sine tilsvarende ferske racingkronografer. To klokker som ble avduket litt tidligere i år, men som med sin direkte kobling til det fiktive APX GP-laget fra filmen først nå finner sin egentlige relevans.

Piloter

Som selskap er IWC på alle måter godt kjent med Formel 1-sirkuset, og merket har gjennom en årrekke vært hovedsponsor for det høyst reelle Mercedes AMG Petronas F1 Team. Med utgangspunkt i sine pilotklokker har det resultert i en rekke spesialmodeller, hvor man elegant har utvidet pilotbegrepet til å også omfatte de som sitter i førercockpiten på lynraske biler.

Oppskriften endres heller ikke nevneverdig for de to filmrelaterte nyhetene, som begge bygges rundt samme lest som tidligere lanserte stålutgaver av Pilot’s Watch Chronograph i henholdsvis 41 og 43 millimeters størrelse. Nytt er imidlertid de gylne tonene på minuttskalaen, underskivene og viserne, som gir en touch av kontrast og varme til den ellers så monokrome modellserien.

Diskré tilknytning

Vendes klokken rundt finner man igjen gullfargen på APX GP-logoen som har funnet veien til glasset i baklokket. Den litt skjulte plasseringen er trolig nøye gjennomtenkt, siden et fiktivt Formel 1-lag neppe appellerer like sterkt til alle potensielle kjøpere. Det gjør samtidig at klokkene vil kunne stå bedre på egne ben, lenge etter at lampene i kinosalen er slukket.

SPORTY: Pilot’s Watch Chronograph 41 APXGP er en sporty racingkronograf med knytning til APX GP. Foto: IWC

Samme logo finner man også igjen i en hakket mer prangende form på den medfølgende sorte gummiremmen. Den er imidlertid langt lettere å bytte ut med en standardvariant om det heller skulle friste.

Allsidig

Ser man helt bort fra APX-knytningen byr begge klokkene på den vante kvaliteten man forventer fra IWC, herunder selskapets eget 69385-urverk på innsiden av urkassen. Det selvtrekkende kronografurverket består av 242 individuelle komponenter, som er vakkert dekorert og synlig gjennom det lett tonede glasset på baksiden.

VARME: De gylne tonene gir et velkomment hint av farge til den ellers monokrome modellen. Foto: IWC

Utover stoppeklokke-funksjonalitet leveres også klokkene med praktisk visning av både ukedag og dato. Det er overraskende sjelden vare i mekaniske klokker, men desto mer velkomment for de med en hektisk hverdag. Sammen med en vanntetthet til 10 bar og ripesikkert safirglass gjør det de sporty klokkene både praktiske og allsidige rundt håndleddet.

Norsk pris er satt til 95.800 kroner for utgaven i 41 millimeter, mens man må belage seg på å finne frem 101.000 kroner dersom det er den større 43 millimeter store varianten som frister mest.