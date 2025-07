Ny Tesla-skrell: Salget falt tosifret i andre kvartal

Tesla leverte 384.122 biler i andre kvartal, en nedgang på 13 prosent fra året før, ifølge Bloomberg. Selskapet ligger dermed an til et andre strake år med tilbakegang i elbilsalget.

«Salget er sterkt, og vi ser ingen problemer med etterspørselen», sa Elon Musk i mai.

Men leveransene fortsetter å falle, og analytikere venter nå et samlet salg i 2025 på 1,65 millioner biler, ifølge nyhetsbyrået.

Det vil utgjøre et fall på rundt 8 prosent fra fjorårets salg på 1,79 millioner.

Salgstallet for andre kvartal var imidlertid noe høyere enn de laveste analytikerprognosene – den aller største pessimisten blant analytikerne ventet et fall på mer enn 20 prosent, ifølge Bloomberg.

Dette bidrar til at Tesla-aksjen er opp rundt 3 prosent tidlig i Wall Street-handelen onsdag.

Musk trer til

Tesla hadde satset på løft fra en redesignet Model Y, men møter sterk konkurranse fra BYD og Xiaomi i Kina. I tillegg tar General Motors markedsandeler i det amerikanske elbilmarkedet.

Musk tar nå selv over salgsansvaret i USA og Europa etter at Omead Afshar har sluttet. Tom Zhu får samtidig utvidet ansvar for global produksjon og salgsdrift i Asia.

Onsdagens kvartalstall viser forøvrig en produksjon på mer enn 410.244 biler.

Full rapport for andre kvartal vil bli offentliggjort etter stengetid på Wall Street onsdag 23. juli, ifølge Tesla.