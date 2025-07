Reuters peker også på at BYD ved sitt hovedkontor tilbyr ansatte subsidiert bolig, transport og skole.

– Ansatte hos kinesiske bilprodusenter jobber ofte seks dager i uken, 12 timer om dagen. Globale produsenter aner ikke hva de står overfor, sier Peter Matkin, Cherys sjefingeniør for internasjonale merkevarer.

Musks Kina-innrømmelse

Både BYD og Chery økte globalt salg med omtrent 40 prosent i fjor, mens Tesla måtte se omsetningen falle for første gang – mye grunnet en aldrende modellportefølje. I år faller salget ytterligere.

Verken Tesla eller toppsjef Elon Musk, som for en drøy måned siden avsluttet et kontroversielt engasjement i Trump-administrasjonens departement for effektivisering av offentlig sektor, ville kommentere saken overfor nyhetsbyrået.

Musk uttalte derimot under sin kvartalsvise analytikerkonferanse i januar i fjor at kinesiske bilprodusenter vil «knuse» sine konkurrenter uten tollbarrierer. Både USA og Europa har innført toll på import av kinesiske elbiler for å beskytte sine bilindustrier, med anklager om subsidiering som gir «kunstig lave priser.»

Les også Polestar: Vil ut av Kina Med importtoll på over 100 prosent i USA og 28,8 prosent i EU, flytter Polestar produksjonen av sin neste modell til en ny Volvo-fabrikk i Slovakia.

Tesla-konkurrent: Monstertap i Norge Nordmenn løper til Tesla for å kjøpe bil, men for enkelte konkurrenter er det tunge tider. Blant dem som sliter med store tap, er Kina-merket Nio.

– Enormt overpriset Dagens Tesla-kurs priser inn betydelig suksess for selskapets selvkjøringsteknologi, hevder investeringsdirektør. Han mener markedet er distrahert.

– Glem det. Det er umulig

Reuters avslører i sin gjennomgang også at Chery brukte bare seks uker på å gjøre sin SUV Omoda 5, designet for Kinas smidige gater og lavere hastigheter, klar for eksport til Europa med sine svingete og humpete veier.

RASK TILPASNING: Chery-modellene Omoda 5 og Omoda E5 utstilt i engelske Gillingham i november i fjor. Foto: NTB

I løpet av disse ukene ble det utviklet nye styrings- og antispinnsystemer, bremser, støtdempere og dekk.

– Du kan bare glemme å gjøre noe så raskt hos en europeisk bilprodusent. Det er umulig, sier Riccardo Tonelli, Cherys dynamikkekspert og prosjektleder for overhalingen.

Tonelli, med erfaring fra blant annet en italiensk bilprodusent, anslår overfor nyhetsbyrået at mer byråkratiske vestlige produsenter ville ha brukt mer enn ett år på lignende tilpasninger av sine kjøretøyer.