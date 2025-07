Med ikonet Navitimer og velkjente Chronomat som en del av kolleksjonen, er neppe SuperOcean Heritage-familien den første du tenker på om samtalen dreier inn på Breitling. Skal du ha en klokke for solfylte dager på surfebrettet (eller for late dager ved strandbaren) er det imidlertid den du skal ha – og i foredlet form er den bedre enn noen gang.

Tropiske vibber

Selv om den retroinspirerte SuperOcean Heritage ikke troner øverst på lista over kjente modellserier, viser tallene at mange har latt seg friste av det sommerlige, lett tropiske og historiske designet. Helt siden kolleksjonen gjorde sin debut har den nemlig levert sterke salgstall for det sveitsiske selskapet.

I sin nyeste form har Breitling gjort en rekke små forbedringer, lansert flere nye størrelser og byttet ut mekanikken på innsiden. Viktigst er kanskje det økte utvalget, som nå spenner fra 36 millimeter, via 40 og 42, helt opp til storebror i 44 millimeters størrelse. Som et nært søsken finnes også en 42 millimeters utgave med kronograf som bygges over samme visuelle lest.

Mindre synlig, men vel så viktig, er små justeringer på urkassens profil og høyde, samt kortere avstand mellom remfestene. Det gjør små underverker for passformen og underbygges av enten en matchede gummirem eller en herlig mesh-lenke som flukter med kassen. Legg også merke til at forrige generasjons aluminiumsbezel nå er byttet ut med ripesikker keramikk.

Ny mekanikk

Vel så viktig som et oppdatert ytre er et oppdatert indre. På samtlige modeller, med unntak av den aller minste, finner vi nå det Sellita/AMT-produserte B31.

B31: Det ferske urverket er synlig gjennom safirglasset i baklokket. Foto: Breitling

Det ferske urverket byr på langt mer moderne egenskaper enn hva som har vært brukt på forgjengerne, samtidig som størrelsen er redusert. I praksis vil COSC-sertifisert nøyaktighet og 78 timers gangreserve være de viktige høydepunktene.

Sommerklar

Mangelen på minuttskala på bezelen gjør at klokkene ikke er offisielt klassifisert som dykkerklokker, men en vannresistens på 200 meter gjør samtlige modeller klar for eventyr både over og under vann.

SØSKEN: De ulike modellene deler en retroinspirert visuell profil. Foto: Breitling

Nyhetene leveres alle med urkasser av rustfritt stål, men hvor du selv har valget mellom ulike farger på tallskiven og med eller uten innslag av gull i bezelen. Avhengig av preferanse betyr det priser som spiser fra 62.200 til 122.500 kroner av feriepengene.