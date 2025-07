Norsk boost: Svenske elbiler skyter fart

Den svenske elbilprodusenten Polestar økte salget med 38 prosent på verdensbasis i andre kvartal, til 18.049 biler, opplyses det i en melding.

Samlet hittil i år har Polestar solgt 30.319 biler, en vekst på 51 prosent fra første halvår i fjor.

– Vi har levert ytterligere et sterkt kvartal med vekst, til tross for stadig mer krevende markedsforhold og geopolitisk usikkerhet. En vekst på 38 prosent i andre kvartal og 51 prosent i første halvår viser tydelig at retail-strategien vår gir resultater, sier Polestar-sjef Michael Lohscheller i meldingen.

Norsk dobling i juni

I Norge ble det registrert 1.268 nye Polestar-biler i løpet av perioden april til og med juni, ifølge tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Dette utgjør en vekst på 40 prosent fra andre kvartal i fjor.

I juni ble det registrert 774 nye Polestar-biler her til lands, en dobling fra juni 2024.

Marius Hayler, som leder Polestar i Norge, peker blant annet på et bredere modellutvalg som en årsak til utviklingen.

– Vi har fått en sterkere lokal tilstedeværelse og en mer direkte og personlig måte å møte kundene på. Resultatet er svært gledelig, sier han.

Polestars norske virksomhet har hovedsete på Fornebu i Bærum samt ni visningslokaler rundt om i landet. Det globale hovedkontoret ligger i Gøteborg i Sverige, men bilene selges i totalt 28 markeder i Europa, Nord-Amerika og Asia og Stillehavsområdet.

Nye modeller på vei

Polestars modellportefølje består i dag av Polestar 2, Polestar 3 og Polestar 4.

Selskapet planlegger å lansere Polestar 5 i år, en firedørs GT. Roadsteren Polestar 6 og SUV-modellen Polestar 7 er også på vei.