Tre mildt sagt heftige sommerklokker

Edelt metall er i vinden som aldri før, også blant dem som liker å pynte seg med mekanisk klokkemakeri rundt håndleddet. I kombinasjon med de siste års store trendfarge – grønn – gir det noen heftige, edle og kostbare alternativer for de som ennå ikke har funnet årets sommerklokke.

Audemars Piguet Code 11.59 15210OR

Etter en treg start har den (fortsatt) ferske kolleksjonen Code 11.59 begynt å få ordentlig vind i seilene. Like ikonisk som Royal Oak er den selvsagt ikke, men som en «Go anywhere, do anything»-klokke har kolleksjonen blitt et attraktivt alternativ.

VERSATIL: Code 11.59 fungerer til det aller meste. Foto: Audemars Piguet

Blant de lekreste basemodellene finner vi den 41 millimeter store utgaven med en urkasse av roségull og en sirkulært mønstret grønn tallskive. Sammen bidrar det til et både sportslig og elegant preg, hvor en kombinert tøy- og gummirem gjør at den fungerer utmerket også på varme sommerdager.

Norsk pris er røffly 400.000 kroner, men i mangel på norsk forhandler må man lete i det store utlandet om man vil sikre seg et eksemplar.

Patek Philippe Aquanaut 5168G

Også Aquanaut har gått fra å være i skyggen av den mer kjente Nautilus-familien til å stå fjellstøtt på egne ben. Kolleksjonen inkluderer nå et vell av materialer, komplikasjoner og farger, hvor «Jumbo»-utgaven på 42,2 millimeter i hvitt gull bare representerer ett av de mange attraktive alternativene.

SOMMERLIG: Med gummirem tas det formelle ned. Foto: Patek Philippe

Tallskiven har fått en khakigrønn utførelse, hvor det velkjente mønsteret i bakgrunnen imiterer lengde- og breddegrader. Det sender tankene mot reise og ferietid, uten at klokken føles fremmed i mer formelle settinger.

Grønnfargen hentes opp i den matchende gummiremmen som festes rundt håndleddet med en foldespenne. Norsk pris er 620.000 kroner.

Rolex Daytona 126508

Sportskronografen Daytona har alltid vært en populær modell fra giganten Rolex, men i gult gull med grønn skive var den lenge litt oversett til fordel for øvrige varianter. Det endret seg over natten da den verdenskjente artisten John Mayer i et intervju med verdens største klokkenettsted satte søkelyset på den, med en ny hype som resultat.

POPULÆR: Daytona er blant de mest populære klokkemodellene fra Rolex. Foto: Rolex

I år kom hittil nyeste generasjon av Daytona i nevnte material- og fargekombinasjon, hvor den synligste endringen er at kronografens underskiver nå er i gult gull, og ikke ton-i-ton med tallskiven som før.

Endringen gjør neppe klokken mindre ettertraktet, for lite er mer erketypisk Rolex enn nettopp den grønne fargen i kombinasjon med gull. Slikt blir det ventelister av, men er du heldig og sikrer deg et eksemplar vil prislappen vise 579.000 kroner.