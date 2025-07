Selger «ukjent» Aston Martin

Sjelden er bare forordet. 1957-modellen med chassisnummeret DP114/2 er en forløper til Aston Martin DB4, og den eneste fabrikkbygde prototypen med dette høyst unike karosseriet.

BLE MED TANKEN: Hekken ser mer ut som en Bentley, enn «vanlige» DB4. Foto: Ebrahim Alawadhi/RM Sotheby's

Til sammenligning ble det fra 1958 til 1963 bygd 1.204 DB4; derav 1.110 DB4, 75 eksemplarer av DB4 GT og 19 eksemplarer av DB4 GT Zagato. I 2017 bestemte fabrikken å lage ytterligere 25 såkalte DB4 G.T. Continuation-biler, men de var ikke gategodkjent og kun tiltenkt banebruk.

DYR REPRODUKSJON: De første kundeeksemplarene av Aston Martin DB4 G.T. Continuation ble vist på Silverstone i 2018. Den gang var prisen 1,5 millioner pund pr. stykk, snaue 21 milliioner kroner. Foto: Max Earey

Cirka 5,6 millioner

Utviklingen av etterfølgeren til Mark III startet i 1954, med fokus på chassis og dempere. Den første prototypen ble kalt DP114 og sto ferdig i 1956, men den ble siden vraket under testing.

Les også Her møtes de ultrarike for å feire klassiske biler CERNOBBIO, ITALIA: Concorso d’Eleganza Villa d’Este er den mest tradisjonsrike og eksklusive bilsamling i Europa med deltagere fra hele verden. Alt i regi av BMW.

I 1957 sto DP114/2 frem, med et underliggende «perimeter chassis» utviklet av Aston Martin-ingeniøren Harold Beach og et karosseri signert husets designer Frank Feeley, som også designet DB2. Det var wishbone-oppheng fremme og et de Dion-oppheng bak.

GIVES YOU WINGS: Red Bull kan skryte så mye de vil om at sukkervannet deres gir kundene vinger, men logoen til Aston Martin har i snart 100 år bydd på ekte vare. Foto: Ebrahim Alawadhi/RM Sotheby's

Etter mye testing ble det bestemt å bringe inn Carrozzeria Touring Superleggera for å avstive karosseriet. Den italienske karosserimakeren ønsket et annet chassis, og vips hadde ikke Aston Martin bruk for DP114/2. Men det hadde kona til eieren David Brown. Lady Brown, eller Daisy som hun egentlig het, fikk bruke bilen til hverdags.

RIKTIGE NUMRE: Alt er som det skal være med chassis- og motornumrene. Foto: Ebrahim Alawadhi/RM Sotheby's

Bilen hadde ifølge auksjonshuset RM Sotheby's en prisantydning fra 385.000 pund til 425.000 pund, som gir et snitt på 5.586.000 kroner. Det er dyrere enn samtlige Aston Martin-biler som for tiden er til salgs i Norge. Skjønt det er bare en brøkdel av hva den upraktiske hyperbilen Valkyrie koster. Avgifter tilkommer.

Les også «Tigergutt» på bilfestival: Viste frem ny Aston Martin Også i år hadde Concorso d’Eleganza Villa d’Este norsk deltagelse. Ole Andreas Halvorsen stilte med en ekte Aston Martin DB3S Works Racer.

«Iskrembilen»

Farger kommer og går. På bildene er bilen lakkert i metallic-grønnfargen «Almond Green», med passende «Fern Green» skinninteriør og matchende tepper og setebelter. Men den paletten av farger ble først bestemt av Aston Martin Works under en restaurering i 2005.

FORSEGGJORT: Interiøret bærer preg av et omfattende arbeide, i regi av Aston Martin Works ved Newport Pagnell. Tenk retro-mod før begrepet ble introdusert. Foto: Ebrahim Alawadhi/RM Sotheby's

Opprinnelig ble DP114/2 registrert 23. august 1957 og den gang var bilen tofarget; med hvitt karosseri og blått tak og blåfargede detaljer. Fargekombinasjonen førte raskt til at bilen ble kalt «Wall’s Ice Cream Van» (iskrembilen), ettersom fargene lignet merkelogoen til Wall’s. Lady Brown beholdt bilen frem til 1962.

Flere eiere fulgte, og på 1980-tallet ble bilen brukt i racing. Med FIA-godkjenning som «Prototype GT» ble DP114/2 brukt i historisk racing og vant sin klasse av First Pirelli Classic Marathon og Bridgend Ford Directors Rally Stages i 1988. Neste eier stilte i billøpet Pirelli Classic med den, før Aston Martin kjøpte bilen tilbake.

SEKS: DP114/2 har den samme 2,9-liters rekkesekseren som sitter i DB Mk III. Foto: Ebrahim Alawadhi/RM Sotheby's

Concours d’Elegance og Top Gear

I 1990 foretok Aston Martin Works i Newport Pagnell en femårig restaurering av bilen, inkludert bruk av originaltegningene, for å vise hvilke ferdigheter veteranavdelingen til fabrikken hadde. DP114/2 ble utstilt på Louis Vuitton Concours d’Elegance i London i 1993 og på Coys International Historic Festival på Silverstone i 1995. I 1999 var bilen med i BBC Top Gear på TV, og flere «opptredener» i bilmagasiner fulgte på 2000-tallet.

I ET PARALLELT UNIVERS: Ville DB4 og påfølgende DB5 og DB6 hatt denne profilen. Foto: Ebrahim Alawadhi/RM Sotheby's

Dagens grønnfarger kom som nevnt i 2005, men motor og chassis har de korrekte numrene. RM Sotheby’s fremhever at bremser og dempere ble overhalt den gang, samt at små ujevnheter i lakken og karosseriet ble utbedret. Men mye kan skje på 20 år, og auksjonshuset påpeker at bilen fortjener å bli påkostet ytterligere skjønnhetsbehandling av bilens neste eier.

EKSTRA RATT: Med på kjøpet medfølger reservehjul og et ekstra originalratt. Foto: Ebrahim Alawadhi/RM Sotheby's