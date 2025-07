Den nye elbilen heter Mercedes-Benz CLA Shooting Brake og er drøyt 4,72 meter lang. Det er med andre ord ikke en knøtt tyskerne nå lanserer. Sedanversjonen av CLA er allerede presentert, og meget snart kan du lese testen av denne i Finansavisen, men nå drar altså Mercedes duken av stasjonsvognen i tillegg.

GÅR LANGT: Nye CLA har solid rekkevidde.

Lanseringen finner sted samtidig som den internasjonale pressekjøringen av CLA sedan i hjertet av København, Danmarks hovedstad.

Så langt går den

Mercedes-Benz CLA lanseres først i variantene 250+ og 350 4Matic, men andre varianter er ventet å dukke opp senere.

MER PLASS: CLA Shooting Brake rommer 455 liter bak og 101 liter foran.

Førstnevnte har en rekkevidde på hele 761 kilometer, og skal klare 0 til 100 på 6,8 sekunder med sine 272 hestekrefter og elmotor som driver bakhjulene. Mercedes-Benz CLA 350 har som navnet tilsier firehjulsdrift, to motorer og skal nå 100 kilometer i timen på 5,0 sekunder. Motoreffeten ligger på 354 hestekrefter.

Nordmenn elsker firehjulsdrift, så det er all grunn til å tro at CLA 350 blir den mest populære bilen her til lands. Den får en rekkevidde på 730 kilometer.

STANDARD: Nye Mercedes-Benz CLA får én skjerm foran sjåføren, og én stor skjerm i midten. En eventuell skjerm foran passasjeren koster ekstra.

Så hurtig lader den

Det er imidlertid ikke bare rekkevidden som imponerer med Mercedes' første elektriske stasjonsvogn. Begge modellene har et batteri på 85 kWh (netto) og hele 320 kW effekt på hurtigladeren. Det er like kraftig som de kostbare bilene Audi e-tron GT og Porsche Taycan.

Nye Mercedes-Benz CLA er ikke ventet å bli en utpreget dyr bil. Prisene er ikke avslørt ennå, men Mercedes-importør Bertel O. Steen indikerer at sedanversjonen vil starte på like over 500.000 kroner (CLA 250+), mens CLA sedan med firehjulsdrift skal koste like under 600.000 kroner.

Det er grunn til å tro at påslaget for Shooting Brake-versjonen ikke blir så altfor stort.

Så stor er den

Det er etter hvert kommet mange elbiler fra Tyskland. Overraskende mange av dem har ikke hatt noe bagasjerom foran, og muligens gått glipp av kunder som har funnet et slikt bagasjerom hos Tesla.

SEDAN OG STASJONSVOGN: I Norge er det CLA sedan som kommer først, men det kommer ikke til å ta årevis før stasjonsvognen også er på plass.

Dette har åpenbart Mercedes-Benz forstått, for nye CLA har et raust bagasjerom foran. Hele 101 liter rommer det, mens stasjonsvognen i tillegg har plass til 455 liter bak. Dette kan gjøre CLA Shooting Brake attraktiv for dem som har behov for ekstra lasteplass.

Helt ny funksjon

For første gang har Mercedes inkludert et stort glasstak der interiørlyset spenstig nok ligger i glasset. 158 Mercedes-stjerner lyser opp med farger du velger selv, i selve glasset, noe som ganske sikkert vil falle i smak hos en del kunder.

KRAFTIG: CLA 350 4Matic har firehjulsdrift og 354 hestekrefter. Mercedes-Benz

Glasstaket er standardutstyr, mens lysfunksjonen koster ekstra. Hvor kostbart dette blir, gjenstår å se når prisene presenteres. CLA sedan ventes å bli lansert i Norge mot høsten, med de første kundebilene i 2026. At stasjonsvognutgaven følger like etter, er naturlig å tenke seg.