Bilkræsj: Verste dag på over 5 år

Den franske bilprodusenten Renault kræsjer på Paris-børsen onsdag. I 12-tiden handles aksjen ned hele 17,8 prosent, som gir et kursfall på 33 prosent det seneste året.

På det meste har aksjen vært ned 18 prosent. Det er Renaults største kursfall siden mars 2020, da coronapandemien brøt ut, skriver Bloomberg.

Resultatvarsel

Sent tirsdag kom Renault med foreløpige tall for første halvår og nye prognoser for resten av 2025.

Inntektene i første halvår oppgis til 27,6 milliarder euro, en økning på 2,5 prosent, mens driftsmarginen var på 6,0 prosent.

Som følge av hardere konkurranse og svekkelse i bilmarkedet senkes imidlertid forventningene til helårets driftsmargin, fra minst 7,0 til rundt 6,5 prosent. Dessuten reduseres estimatet for fri kontantstrøm fra minst 2,0 milliarder euro til mellom 1,0 og 1,5 milliarder euro.

De reviderte prognosene understreker utfordringene den nye Renault-ledelsen står overfor, som dempet etterspørsel i Europa, handelskonflikter og tøffere konkurranse fra kinesiske produsenter, skriver Bloomberg.

Sjefsbytte

Renault er nå på jakt etter en ny toppsjef, etter at Luca de Meo overraskende besluttet å forlate den franske bilprodusenten for å bli ny toppsjef i det franske luksuskonsernet Kering, som blant annet eier Gucci.

BYTTER BEITE: Luca de Meo har forlatt Renault for å lede luksusgiganten Kering. Foto: Nathan Laine/Bloomberg

Ifølge nyhetsbyråets kilder skal Dacia-sjef Denis Le Vot, Renaults innkjøpssjef François Provost og tidligere Stellantis-direktør Maxime Picat være blant kandidatene til toppjobben i det franske bilkonsernet.

Inntil videre er det imidlertid Renault-konsernets finansdirektør, Duncan Minto, som har vært i Renault siden 1997, som overtar lederstillingen.

For en måned siden ble det kjent at Luca de Meo forlater Renault etter fem år som toppsjef for å forfølge nye utfordringer utenfor bilbransjen, men at han ville bli i sjefsstolen frem til 15. juli.

Under de Meos ledelse har Renault vært et lyspunkt i Europas trøblende bilbransje, med salgsvekst på 7 prosent i Europa i årets første fem måneder, skriver Bloomberg.

Den nye Renault-ledelsen overtar imidlertid også en snuoperasjonsprosess der modellporteføljen er oppfrisket og lønnsomheten er forbedret, men hvor elbil- og programvarevirksomheten Ampere stadig trøbler og hvor en avklaring rundt alliansen med japanske Nissan fortsatt gjenstår, ifølge nyhetsbyrået.