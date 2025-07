Volvo Cars la torsdag frem et driftsresultat justert for engangseffekter på 2,9 milliarder svenske kroner i andre kvartal, ned fra 8 milliarder kroner i samme periode året før.

Inntektene for bilprodusenten eid av kinesiske Geely Holding falt fra 101,5 til 93,5 milliarder svenske kroner.

S&P Capital IQ-konsensus pekte ifølge Financial Times mot et justert driftsresultat på 2,3 milliarder svenske kroner, og aksjen reagerer med å stige over 8 prosent i Stockholm.

Den største engangseffekten er nedskrivningen på 11,4 milliarder svenske kroner, som sendte driftsresultatet (ujustert) til minus 10 milliarder svenske kroner.

Utsettelser – og toll

Nedskrivningen som ble varslet mandag denne uken henger sammen med nye finansielle rammebetingelser for modellene EX90 og ES90.

For førstnevnte har det vært gjort en større oppgradering av programvaren og planlagt en volumøkning, men betydelige lanseringsutsettelser og påfølgende, ytterligere utviklingskostnader har gått utover lønnsomheten. For ES90 har 27,5 prosent toll på import av europeiske biler gjort det umulig å selge med overskudd i USA, og marginene i Europa er under press av samme grunn.