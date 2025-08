"Ekstraservice, det er Shell, det." Reklamekampanjen med Marianne Krogness ble kåret til årets beste i 1992, og Shell-logoen har preget bensinstasjoner i mange år etter dette – også etter at St1 overtok den norske kjeden.

Men nå skjer det noe hver eneste dag på Shell-stasjonene, både nært og fjernt.

St1 ble grunnlagt av Mika Anttonen i 1995 under navnet Greenergy Baltic. Navneskiftet ble gjort for å posisjonere virksomheten bedre. – Det står rett og slett for Station 1, forteller selskapets norske kjedesjef Øyvind Andreassen.

Selskapet er fortsatt privateid, og noen børsnotering er ikke i sikte. Anttonen eier 98 prosent via sitt investeringsselskap Keele Oy.

– Denne eierstrukturen preger også selskapet. Alt vi tjener, går tilbake igjen i en virksomhet som bruker store ressurser på å finne nye grønne løsninger. Vi investerer veldig mye i jakten på bedre energiløsninger.

– Hva legger du i "bedre løsninger"?

– Vi investerer veldig, veldig mye i å finne bedre energiløsninger. Vi heier også på konkurrenter. Noen satser mye på hydrogen, vi jobber mer mot grønn ammoniakk. Vi tror veldig mye på biodrivstoff nå, sier Andreassen.

Han trekker frem kjøpet av en fabrikk i England som samler inn frityrolje for å produsere drivstoff. St1 inngikk i 2024 en joint venture med HitecVision og Aneo for å produsere og distribuere flytende biometan over hele Norden. Selskapet har også vindparker i Finnmark og under utvikling i Norge og Sverige.