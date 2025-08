Den legendariske bilen sto i designstudioet da EXP 15 fikk sin form, og det mest lettkjennelige elementet som er overført fra den 95 år gamle Gurney Nutting-designen er uten tvil taklinjen. Ellers skal du har litt fantasi for å se nostalgiske elementer som er tatt med. Det er mer snakk om å tolke en av 1930-tallets fremste Grand Tourer-biler inn i en hundre år nyere fremtid.

TRESETER: Konseptet har førersete og to separate stoler bak, samt en rekke interiørdetaljer som skal vurderes for overføring til fremtidige produksjonsmodeller. Foto: Bentley

Treseter

Et annet fellestrekk mellom inspirasjonskilden og konseptet er at begge er tresetere. Noe som gir rom for å eksperimentere med et av Bentleys fremste salgsargumenter – i tillegg til å være fantastiske kjøremaskiner – interiøret.

Både design og materialvalg er en blanding av tradisjonelle og nye, gjerne med håndverk i harmoni med 3D-printet titanfinish. Og kjemisk fritt for store digitalskjermer.

CHAMPAGNEAVSLUTNING: Nedre del av bakluka kan foldes ned og bli til to seter hvor man kan sitte og nyte en flaske champagne. Foto: Bentley

For en front

«Jeg har sett mer aerodynamiske klasser», lyder en kommentar på Bentleys egne sider fra lanseringen. Mens elbiler ikke trenger griller for å slippe inn luft til motoren er de fortsatt et designelement som skal håndteres, og Bentley kaller EXP-fronten for en «ikonisk grill» og en viktig del av merkets historiske arkitektur.

KONTROVERSIELL: Kommentarfeltene fløt umiddelbart over med krasse reaksjoner på den enorme fronten og de designelementene den er utstyrt med. Foto: Bentley

«Med utviklingen av ny lysteknologi har vi en mulighet til å skape et digitalt kunstverk. Så grillen vil fortsatt være vår ikoniske front», sier Page.

Så vil nok kundereaksjonene bli målt og vurdert nøye før man beslutter endelig design av de elektriske produksjonsmodellene.

SIGNATUR: Lysdesign har lenge vært en viktig del av det visuelle uttrykket, og noen mener de ser både Volvo og Polestar i hekken. Foto: Bentley

Ulikt utgangspunkt

Mens Jaguar er fullstendig avhengig av å skape en helt ny fremtid, står Bentley på langt tryggere grunn med både salg og overskudd. Så gjenstår det å se hvor radikalt merkene går til verks når vi snakker produksjonsmodeller.

Skal en handle etter kommentarfeltene, så bør ingen av dem gjøre dette, men nå er det sannsynligvis ikke mange av dem som kommenterer på Facebook og Instagram som egentlig er i målgruppen.