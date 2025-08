Et stykke amerikansk historie kan bli din: «Gudfaren» trapper ned

Folk som har vært film- og bilinteressert «en stund» husker helt sikkert Hollywood-filmene «Godfather»-trilogien og «Siste natt med gjengen», samt kanskje «Tucker: The man and his dream» fra 1988 med Jeff Bridges i hovedrollen som Preston Tucker. Alle regissert av Francis Ford Coppola.

En mann og hans drøm

Coppola hadde vært fascinert av Tucker-historien i hele sitt voksne liv, blant annet fordi faren hadde investert i det falerte bileventyret til Preston Tucker. Han begynte å jobbe med manuset allerede i 1973 og skaffet seg to eksemplarer av Tucker 48. Det ble imidlertid ikke noe av filmplanene før midt på 1980-tallet da produsenten (og Tucker-eier!) George Lucas ble med på prosjektet.

FORTSATT TUCKER-EIER: Francis Ford Coppola har fortsatt denne grå 1948 Tucker 48 som han viste på Pebble Beach i 2018. Foto: Ivar Engerud

Til tross for at filmen fikk bra kritikker ble den ikke noen økonomisk gullgruve for noen av de to. Men deres til sammen fire Tucker-biler steg i hvert fall noen hundre tusen dollar i verdi på grunn av den økte interessen for merket etter deltagelsen i filmen.

Kan bli din

Hvor mye får han først svar på nå, da hans Waltz Blue Metallic, bil nummer 14 av totalt 50 bygde, skal selges av Gooding Christie’s på Pebble Beach.

Estimatet ligger i hvert fall i området 15,0 til 20,0 millioner kroner, noe som eventuelt vil gjøre denne til en av de dyreste Tucker-eksemplarene på auksjon gjennom tidene. Den nye eieren får i hvert fall en helt spesiell bit av amerikanske bil-, film- og vinhistorie, for bilen har gjerne stått utstilt på Inglenook, Coppola-familiens vingård i Napa Valley i California.