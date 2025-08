Stellantis, som blant annet står bak bilmerkene Citroën, Alfa Romeo, Chrysler, Opel og Fiat, la tirsdag frem resultatet for første halvår. Konsernet brukte anledningen til å varsle at det venter tolleffekter på 1,5 milliarder euro i 2025. Av disse spilte om lag 300 millioner euro inn på resultatet for første halvår.

Konsernet endte halvåret med en omsetning på 74,3 milliarder euro, ned 13 prosent mot første halvår i fjor, for det meste på grunn av svakere salg i Nord-Amerika og Europa. Veksten ble noe bedre i Sør-Amerika.

I Nord-Amerika falt antallet leveranser fra 838.000 i første halvår i fjor til 647.000 i samme periode i år.

Selskapet bekrefter guidingen for 2025, etter at den ble pauset tidligere i år. Guidingen er satt med forbehold for tollreglene som gjelder 29. juli.

Nye sjefer

For å styrke resultatene fremover gjorde styret endringer i toppledelsen i mai, der en rekke sjefer ble byttet ut, inkludert adm. direktør.

Ny toppsjef i Stellantis er Antonio Filosa, som erstatter for Carlos Tavares.

Stellantis har planer om å lansere ti nye modeller i 2025.