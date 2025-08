Selskapet peker på tollsatser, lavere salgsvolum og kostnader knyttet til effektiviseringstiltak som hovedårsakene.

Nettoinntektene falt med 55,8 prosent fra rundt 6,1 milliarder euro i fjor til omtrent 2,7 milliarder i årets første halvår.

Mercedes anslår at konsernets omsetning for hele året vil ligge betydelig under fjorårets nivå.