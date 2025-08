Dagens Porsche 911, som av kjennere refereres til som 992, kom til Norge i 2019. Siden da er det registrert over 650 Porsche 911, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), noe som gjør dette til landets suverent mest populære sportsbil. Ingen andre bilprodusenter er i nærheten.

Ny modell

Det passer slik sett godt at Porsche utvider modellutvalget av den oppdaterte utgaven som ble presentert i fjor (992.2, hvis du lurer). Først dukket den nye 911 GTS T-Hybrid opp sammen med innstegsmodellen Carrera, så ble 911 GT3 og GT3 Touring oppdatert sammen med Carrera S tidligere i år. På toppen av dette er det lansert en 911 T.

Porsche skynder seg sakte, vil noen kanskje hevde, for det var hele tiden ventet at en firehjulsdriftversjon av Carrera S skulle dukke opp, men det gjør den ikke før nå.

Siden norske 911-kunder foretrekker firehjulsdrift, kan det tenkes at den nye modellen vil løfte salget noe, men det er også tenkelig at GTS-modellen med den nye hybridmotoren på 3,6 liter er vel så attraktiv, tatt i betraktning at den har vært tilgjengelig siden i fjor og hele tiden vært mulig å bestille med firehjulsdrift.

Carrera 4S fås som Cabriolet, Targa og Coupé.

Så kjapp er den

Nye 911 Carrera 4S har en 3,0-liters boksersekser som yter 480 hestekrefter. Med et nytt intercooler-system fra 911 Turbo er motoreffekten økt med 30 hestekrefter sammenlignet med første generasjon 992.

Tyskerne presiserer i en pressemelding at motoreffekten er betydelig lavere enn på 911 GTS med sine 541 hestekrefter, men nye Carrera 4S skal likevel klare 0 til 100 km/t på 3,3 sekunder og nå en toppfart på 308 kilometer i timen. Bilen leveres kun med dobbeltclutchautomaten på åtte gir.

911 Carrera 4S får imidlertid bremsene fra GTS-modellen, som måler 408 millimeter foran og 380 millimeter bak. Røde kalipere er en selvfølge, siden dette er en S-modell.

Blant standardutstyret finnes 20-tommers hjul foran og 21 bak, Porsche Torque Vectoring Plus som skal gi mer sportslig fordeler dreiemomentet mellom hjulene, og sportseksos. Alt dette koster ekstra på mindre motorsterke 911-modeller.

Så mye koster den

Mens en vanlig Porsche 911 Carrera med 394 hestekrefter koster fra 1.909.404 kroner, starter en Carrera 4S på 2.379.361 kroner. Det gjør 4S-varianten om lag 166.000 kroner dyrere enn en Carrera S med bakhjulsdrift.

Til sammenligning koster en 911 Carrera 4 GTS med firehjulsdrift og 541 hestekrefter fra 2.552.397 kroner. Da er prisforskjellen såpass liten at det kan være like greit å gå for den langt kraftigere GTS-varianten, som også kan vise seg å være mer attraktiv på bruktmarkedet.

Uansett; nye Porsche 911 Carrera 4S kan bestilles nå og forventet levering er i oktober i år.