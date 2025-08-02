Vision F Yachts holder til i Tyrkia, og har siden 2018 bygget katamaraner på 80 fot og oppover. Fordelen med to skrog er at overbygget kan strekke seg opp mot ti meter i bredden, og minne mer om en flott leilighet enn en båt.

Som regel står det to trauste dieselmotorer i enden av hvert skrog, som skyver fartøyet fremover i et tempo Odd Børretzen nok ville kunne skrevet en sang til.

MER METALLICA ENN BØRRETZEN: VisionF Superfast 46 markerer et kraftig skille fra den øvrige porteføljen av store katamaraner, og minner mer om en Metallica-konsert enn visesangeren Odd Børretzen. Foto: VIsionF Yachts

Metallica

Men nå kan en spekulere i om ledelsen har gått på frivakt, og overlatt roret for produktutvikling til de mest fartsglade ingeniørene. På årets yachtmesse i Cannes planlegger de nemlig å presentere VisionF Superfast 46.

900 HK: VisionF Superfast 46 har to Mercury 450 Racing Sportmaster utenbordsmotorer. De to 4,6 liters V8-erne med kompressor yter 900 hk til sammen, og gir en toppfart på 80 knop. Foto: VIsionF Yachts

Navnet forplikter, og for å dra den musikalske referansen litt lengre skal to Mercury 450 Racing Sportmaster utenbordsmotorer sørge for at opplevelsen minner mer om en Metallica konsert enn den folkekjære visesangeren.

Hindrer takeoff

Inni de sorte motorkassene står det to 4,6 liters V8-ere, med vannavkjølt 2,4 liters kompressor for å gi størst mulig effekt fra lave turtall. Resultatet skal være at den 46 fot lange katamaranen har en toppfart på 80 knop, tilsvarende 148 km/t.

SPOILERE: VisionF Superfast 46 har to spoilere montert på hekken, foran hver motor, som skal hjelpe til med å holde skroget nede i sjøen når farten nærmer seg 150 km/t. Foto: VIsionF Yachts

Det er såpass hurtig at Vision F har montert to spoilere bak på hver side, foran motorene, for å hindre takeoff. Motorene står montert på hydrauliske jekk-braketter, som kan heve eller senke motorenes posisjon. I tillegg skal systemene «Mercury Active Trim», «Racing Revolution X» og «VesselView 903» gjøre livet enklere for kapteinen i høye hastigheter.

7.500 kroner timen

I hastigheter opp mot 150 km/t på vannet kan fartshumpene komme nokså raskt og uventet, og derfor er setene ifølge produsenten konstruert med støtdemping. Det er nærliggende å tro at de vil benytte seter fra svenske Ullman Dynamics, av samme type som norske Goldfish monterer i deres hurtiggående RIB-er.

Drivstofftanken er på 600 liter, og skal rekke til ca. to timer med underholdning før det er på tide å finne en marina. Med utgangspunkt i en pumpepris på 25 kroner literen, vil det koste 7.500 kroner i timen med vidåpne gasspjeld. Prisen er foreløpig ikke kjent, men sammenlignet med konkurrenter i denne klassen vil den nok ligge rundt 15 millioner kroner før tilvalg og avgifter.