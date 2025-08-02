Article lead
INDISK ROLLS-ROYCE: John Fasal er verdens fremste Rolls-Royce Silver Ghost-ekspert. Allerede midt på 1960-tallet fant han restene av denne fantastiske 1919 Silver Ghost Barker Torpedo Skiff, bestilt ny av General His Highness the Maharaja Sir Bhupindra Singh of Patiala. Foto: Ivar Engerud

Utømmelige lommebøker og elleville påfunn

I dag er det kundene fra Emiratene som er klodens mest spesielle og krevende. For vel hundre år siden hadde indiske Maharajaer den posisjonen.

Publisert 2. aug.
Ivar Engerud

Da de første bilene kom til India endret det livsstilen til de royale – maharajaene. Før britene trakk seg ut og India ble uavhengig i 1947, besto det av mange hundre fyrstestater ledet av lokale maharajaer.

Og maharajaene tok ikke til takke med standardvare på bilfronten. De fineste luksusmerkene koblet inn sine fremste karosserimakere for å tilfredsstille sine bevisste og kresne indiske kunder.

OVER THE TOP: Det manglet hverken på gale ideer eller dype lommer når maharajaene bestilte sine spesialbiler, gjerne Rolls-Royce, til enhver anledning. Foto: Rolls-Royce

Ekstrem luksus

Det ble bygd biler til alle mulige ulike anledninger: Sermonipiler, bryllupsbiler, paradebiler, jaktbiler og langturbiler, samt sågar spesielle biler for «fruen i huset» og til andre helt spesielle formål. Bare fantasien satte grenser, for lommebøkene var tilsynelatende utømmelige.

GALSKAP PÅ HJUL: Brooke Swan Car fra 1910 har karosseri som en svane med gulldekor til en pris av seks Rolls-Royce. Den ble kjøpt av en eksentrisk engelskmann i India, men da den ble forbudt i Calcutta solgte han den til Maharajahen av Nabha.Bilen er i dag i Louwman-museet i Haag. Foto: Ivar Engerud

Blant bilene som tidlig ble bestilt til India var en av de sprøeste i historien: Brooke Swan Car fra 1910. Bilen ble bestilt av en eksentrisk brite i Calcutta, Robert Nicholl Matthewson, med et karosseri som lignet en svane. 

Dekorasjonene på karosseriet var belagt med gull og en prislapp som tilsvarte seks Rolls-Royce Silver Ghost. Bilen ble forbudt i byen, så Matthewson solgte den til Maharajahen av Nabha.

EGEN MAHARAJA-KLASSE: Concorso d’Eleganza Villa d’Este hadde en egen klasse for maharajabiler i 2023. Der var blant annet denne 1928 Rolls-Royce Phantom I-prototypen 17EX, levert til den 33 år gamle Maharaja Hari Singh av Kashmir og en Silver Ghost bestilt av Maharaja av Mayurbhanj i 1922. Foto: Ivar Engerud

Rolls-Royce førstevalget

Den økende bilinteressen blant Indias herskere falt tilfeldigvis sammen med fremveksten av Englands fremste luksusbilmerke utover mot og etter første verdenskrig: Rolls-Royce.

Rolls-Royce ble raskt maharajanes førstevalg, og selv om det ikke finnes eksakt statistikk anslår den indiske biljournalisten og klassikereksperten Adil Jal Darukhanawala at maharajaene til sammen kjøpte over 800, kanskje så mange som nær 850 Rolls-Royce frem til andre verdenskrig.

VÆRT I NORGE: Denne Rolls-Royce 40/50 hp Phantom II Thrupp and Maberly All Weather Cabriolet har tilnavnet «Star of India». Den ble bestilt ny av Maharajaen av Rajkot i 1934, og vel 30 år senere ble den funnet der av den engelske entusiasten Bill Meredith-Owens. Etter restaurering tok han og kona den på tur til Norge i 1975, og nå er den tilbake i familien i India. Foto: RM Auctions

India tok av omkring 20 prosent av Rolls-Royce-produksjonen til et stykke ut på 1920-tallet, da USA ble stort. Maharajaene nøyde seg ofte ikke med én, men kjøpte mange. Maharaja Bhupinder Singh av Patiala hadde minst 27 stykker.

EKSTRAVAGANT LUKSUS: Denne 1935 Rolls-Royce Phantom II Continental Gurney Nutting Streamline Coupé var en av fem PII Continentals som ble eksportert til India. Det var Maharajaen av Jodhpur som var kunde, og han spesifiserte den spesielle fargekombinasjonen av krem og grønn på det strømlinjeformede karosseriet. Bilen har vært I India hele sitt liv. Foto: Ivar Engerud

Spenning i luften

Det er en fantastisk historie om Maharaja Jai Singh av Alwar som stilte i vanlige klær hos Rolls-Royce i London og ble oversett av salgspersonalet. Men da han kom tilbake i sin fineste indiske maharaja-drakt ble han nærmest båret rundt i salgslokalet.

Han kjøpte alle de seks bilene som var i utstillingen, men i stedet for ta de bruk selv beordet han at de skulle brukes til søppeltransport i New Delhi, som en protest mot de britiske kolonialistenes oppførsel.

Rolls-Royce og britiske myndigheter fikk stoppet protestene, og bilene ble pusset opp, men hendelsen avslørte at det ikke var spenningsfritt mellom nasjonene.

BRITISK PIONER: Lanchester ble et av de mest luksuriøse merkene utover tidlig 1900-tall, og denne 1923 40 HP var sågar dyrere enn en Rolls-Royce Silver Ghost. Første eier var Maharajaen av Gondal, og familien eide den helt til 1988. Den nye indiske eieren hadde restaurert den til den ble vist på Pebble Beach i 2018. Foto: Ivar Engerud

Fra øverste hylle

Det var ikke bare Rolls-Royce som fristet de indiske kongelige når de var på bilhandel i Europa. Britiske Bentley, Lanchester og Alvis var også blant leverandørene, og luksusmerkene Isotta Fraschini, Delage, Delahaye og Mercedes-Benz var noen av de fremste produsentene som leverte biler til de velhavende indiske herskerne.

SUPERBIL: Denne Mercedes-Benz Type SS ble kjøpt direkte av Maharajaen av Jammu på Paris-utstillingen i 1930. Den var i India frem til 1972, da den ble kjøpt av en samler fra Australia. Nå er den en del av Mercedes-Benz egne samlinger. Foto: Ivar Engerud

Den kanskje aller fineste Maharaja-bil var imidlertid en amerikansk Duesenberg med karosseri fra britiske J Gurney Nutting & Co i Croydon, litt syd i London. De hadde bygd mange Rolls-Royce og Bentley-karosserier tidligere, men ikke noe på Duesenberg.

Kunden var den 28 år gamle Maharajah Holkar av Indore, og han fikk levert en nær seks meter lang toseter med plass til svigermor veldig langt bak. Royale detaljer inkluderte flaggfester og rød/blå lykter som viste om Maharajahen og/eller fruen var om bord.

MEKTIG: Duesenberg Model J er en av de mest imponerende bilene i historien, og du finner dem ikke mer gedigne enn denne 1935 Duesenberg Model SJ Gurney Nutting Speedster bestilt ny av Maharaja Holkar av Indore. Han tilhørte Suryavanshi-klanen, som var tilbedere av solguden, derav det safranfargede karosseriet og interiøret. Foto: Ivar Engerud

– Maharaja Holkar av Indore hadde en fantastisk smak når det gjaldt biler, gjenstander, arkitektur og klær, spesielt fra Art Deco-perioden. En Holkar-bil var alltid på øverste hylle blant de indiske kongelige, og nærmest alle bilene hans ble bestilt med en en safranlignende farge. Han stammet fra Suryavanshi-klanen, som var tilbedere av solguden, og dette var en mye brukt farge i den klanen, forklarte den indiske biljournalisten og Adil Jal Darukhanawala da bilen besøkte Villa d’Este i fjor.

SILVER WRAITH: Den mest eksklusive Rolls-Royce Silver Wraith i historien er nok denne 1949-modellen med Drophead Coupé av James Young. Den ble bestilt ny av Maharajaen av Mysore og er restaurert av sin nåværende indiske eier. Foto: Ivar Engerud

Til USA og Europa

Etter at Maharajaene mistet sin makt ved opprettelsen av staten India i 1947 forble de aldrende bilene ofte brukt av eller stående hos familiene. Men utover 1970- og 1980-tallet ble stadig flere av de sjeldne veteranene funnet av vestlige samlere som tok de ut av India.

FRANSK ELEGANSE: Denne 1938 Delahaye 135 Figoni & Falaschi ble sendt ny til Bombay, hvor den raskt ble plukket opp av Maharaja of Nawanager. Den ble kjøpt av en engelsk dealer på 1980-tallet, og fra 1990-tallet var den en del av Peter Mullins samling. Foto: Ivar Engerud

Mange har blitt verdifulle deler av noen av verdens fremste bilsamlinger, men heldigvis er fortsatt en del av bilene igjen, og nå er trenden mer at noen av bilene kjøpes tilbake til India av entusiaster og av familiene som en gang eide de.

Flere av bilene er nærmest komplett originale og urørte, eller restaurert hjemme i India, hvor de er kjørt relativt lite på grunn av veistandarden.

AMERIKANSK-ITALIENSK HYBRID: General Motors i Bombay fikk en spesiell ordre i 1930 fra Maharajaen av Orchha. Han bestilte denne unike 1931 Cadillac V16 Pinin Farina Boattail Roadster. Den var en av de første bilene Battista Farina bygde, og Maharajaen ønsket å bruke den til jaktbil, så den har full 360-graders utsikt fra passasjersetet. Den ble med Maharajaens sønn til England, før den ble eksportert til USA i 1976. Foto: Ivar Engerud

Og det seneste tiåret har både vestlige eksemplarer og biler fra India blitt fraktet til utstillinger i Europa og USA i forbindelse med spesialutstillinger av denne historien på Rétromobile, Pebble Beach og Villa d’Este.