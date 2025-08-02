Utømmelige lommebøker og elleville påfunn
I dag er det kundene fra Emiratene som er klodens mest spesielle og krevende. For vel hundre år siden hadde indiske Maharajaer den posisjonen.
Da de første bilene kom til India endret det livsstilen til de royale – maharajaene. Før britene trakk seg ut og India ble uavhengig i 1947, besto det av mange hundre fyrstestater ledet av lokale maharajaer.
Og maharajaene tok ikke til takke med standardvare på bilfronten. De fineste luksusmerkene koblet inn sine fremste karosserimakere for å tilfredsstille sine bevisste og kresne indiske kunder.
Ekstrem luksus
Det ble bygd biler til alle mulige ulike anledninger: Sermonipiler, bryllupsbiler, paradebiler, jaktbiler og langturbiler, samt sågar spesielle biler for «fruen i huset» og til andre helt spesielle formål. Bare fantasien satte grenser, for lommebøkene var tilsynelatende utømmelige.
Blant bilene som tidlig ble bestilt til India var en av de sprøeste i historien: Brooke Swan Car fra 1910. Bilen ble bestilt av en eksentrisk brite i Calcutta, Robert Nicholl Matthewson, med et karosseri som lignet en svane.
Dekorasjonene på karosseriet var belagt med gull og en prislapp som tilsvarte seks Rolls-Royce Silver Ghost. Bilen ble forbudt i byen, så Matthewson solgte den til Maharajahen av Nabha.
Rolls-Royce førstevalget
Den økende bilinteressen blant Indias herskere falt tilfeldigvis sammen med fremveksten av Englands fremste luksusbilmerke utover mot og etter første verdenskrig: Rolls-Royce.
Rolls-Royce ble raskt maharajanes førstevalg, og selv om det ikke finnes eksakt statistikk anslår den indiske biljournalisten og klassikereksperten Adil Jal Darukhanawala at maharajaene til sammen kjøpte over 800, kanskje så mange som nær 850 Rolls-Royce frem til andre verdenskrig.
India tok av omkring 20 prosent av Rolls-Royce-produksjonen til et stykke ut på 1920-tallet, da USA ble stort. Maharajaene nøyde seg ofte ikke med én, men kjøpte mange. Maharaja Bhupinder Singh av Patiala hadde minst 27 stykker.
Spenning i luften
Det er en fantastisk historie om Maharaja Jai Singh av Alwar som stilte i vanlige klær hos Rolls-Royce i London og ble oversett av salgspersonalet. Men da han kom tilbake i sin fineste indiske maharaja-drakt ble han nærmest båret rundt i salgslokalet.
Han kjøpte alle de seks bilene som var i utstillingen, men i stedet for ta de bruk selv beordet han at de skulle brukes til søppeltransport i New Delhi, som en protest mot de britiske kolonialistenes oppførsel.
Rolls-Royce og britiske myndigheter fikk stoppet protestene, og bilene ble pusset opp, men hendelsen avslørte at det ikke var spenningsfritt mellom nasjonene.
Fra øverste hylle
Det var ikke bare Rolls-Royce som fristet de indiske kongelige når de var på bilhandel i Europa. Britiske Bentley, Lanchester og Alvis var også blant leverandørene, og luksusmerkene Isotta Fraschini, Delage, Delahaye og Mercedes-Benz var noen av de fremste produsentene som leverte biler til de velhavende indiske herskerne.
Den kanskje aller fineste Maharaja-bil var imidlertid en amerikansk Duesenberg med karosseri fra britiske J Gurney Nutting & Co i Croydon, litt syd i London. De hadde bygd mange Rolls-Royce og Bentley-karosserier tidligere, men ikke noe på Duesenberg.
Kunden var den 28 år gamle Maharajah Holkar av Indore, og han fikk levert en nær seks meter lang toseter med plass til svigermor veldig langt bak. Royale detaljer inkluderte flaggfester og rød/blå lykter som viste om Maharajahen og/eller fruen var om bord.
– Maharaja Holkar av Indore hadde en fantastisk smak når det gjaldt biler, gjenstander, arkitektur og klær, spesielt fra Art Deco-perioden. En Holkar-bil var alltid på øverste hylle blant de indiske kongelige, og nærmest alle bilene hans ble bestilt med en en safranlignende farge. Han stammet fra Suryavanshi-klanen, som var tilbedere av solguden, og dette var en mye brukt farge i den klanen, forklarte den indiske biljournalisten og Adil Jal Darukhanawala da bilen besøkte Villa d’Este i fjor.
Til USA og Europa
Etter at Maharajaene mistet sin makt ved opprettelsen av staten India i 1947 forble de aldrende bilene ofte brukt av eller stående hos familiene. Men utover 1970- og 1980-tallet ble stadig flere av de sjeldne veteranene funnet av vestlige samlere som tok de ut av India.
Mange har blitt verdifulle deler av noen av verdens fremste bilsamlinger, men heldigvis er fortsatt en del av bilene igjen, og nå er trenden mer at noen av bilene kjøpes tilbake til India av entusiaster og av familiene som en gang eide de.
Flere av bilene er nærmest komplett originale og urørte, eller restaurert hjemme i India, hvor de er kjørt relativt lite på grunn av veistandarden.
Og det seneste tiåret har både vestlige eksemplarer og biler fra India blitt fraktet til utstillinger i Europa og USA i forbindelse med spesialutstillinger av denne historien på Rétromobile, Pebble Beach og Villa d’Este.