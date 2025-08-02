AMERIKANSK-ITALIENSK HYBRID: General Motors i Bombay fikk en spesiell ordre i 1930 fra Maharajaen av Orchha. Han bestilte denne unike 1931 Cadillac V16 Pinin Farina Boattail Roadster. Den var en av de første bilene Battista Farina bygde, og Maharajaen ønsket å bruke den til jaktbil, så den har full 360-graders utsikt fra passasjersetet. Den ble med Maharajaens sønn til England, før den ble eksportert til USA i 1976. Foto: Ivar Engerud