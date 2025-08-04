Pris betyr mer enn politikk for norske bilkjøpere

I årets første måneder skrev mediene bredt om Tesla-skam, nedgang i Tesla-salget, og kjendiser som solgte Teslaene sine i protest mot Elon Musk. «Tesla-salget raser videre i Norge – halvert det siste året», «Erna Solberg: – Ville vært flaut å kjøpe Tesla» og «Isabelle Ringnes selger Teslaen: – Tilliten skranter» er overskrifter fra henholdsvis E24 , TV 2 og Nettavisen.

Basert på mediedekningen kan mange ha fått et inntrykk av at nordmenn flest kviet seg for å kjøpe Tesla, og at de som allerede eide Tesla forsøkte å selge unna.

Ja, folks syn på Musk gikk ut over deres holdning til merkevaren Tesla. I januar gjennomførte Rebil en befolkningsundersøkelse med InFact, hvor fire av ti svarte at de var blitt mer negative til Tesla etter Musks politiske støtte til Donald Trump. Men hva folk sier er én ting. Hva de gjør er noe annet.

Etter usedvanlig svake salgstall i januar og februar, har nordmenn kjøpt Teslaer som is i solen. Status etter årets seks første måneder er at Tesla er Norges mest solgte bilmerke , med salgsvolum mer enn 20 prosent over tilsvarende periode i fjor. Dette i sterk kontrast til Europa, hvor Tesla-salget har stupt nærmere 40 prosent.

Forklaringen på svingningen i Norge er enkel. Nedgangen i begynnelsen av året skyldtes at mange ventet på den nye versjonen av Norges mest populære bil, Tesla Model Y, som ikke kunne bestilles før i slutten av februar. I slutten av april lanserte Tesla i tillegg en rentekampanje på null prosent for den populære modellen.

Inntrykket mange har om at norske Tesla-eiere selger unna stemmer heller ikke med forbrukeradferden. Ja, Halvdan Sivertsen og Isabelle Ringnes gjorde det. Det resulterte i flere titalls mediesaker. Men det finnes i skrivende stund 164.000 personer som eier en Tesla i Norge. Andelen av disse som har lagt ut bilen til salgs på Finn er helt på linje med de to argeste konkurrentene, Volkswagen og Toyota.

Dessuten: Han som skammet seg så mye over Teslaen sin at han i beste sendetid fortalte Norges befolkning at han skulle selge med tap, kjører fortsatt Teslaen. Jeg gjentar: Hva folk sier er én ting. Hva de gjør er noe annet.

Til tross for avisoverskrifter, eier ikke nordmenn Tesla-skam. Norske bilkjøpere bryr seg om hvor mye bil de får for pengene, ikke politikk.

Jonathan Parr

Analysesjef i Rebil