Nok en elendig måned for Tesla

Tesla-salget falt mer enn 55 prosent i Storbritannia og Tyskland i juli, melder CNBC.

Tall fra den britiske bransjeorganisasjonen Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) viser at Tesla-salget stupte med nesten 60 prosent til 987 enheter i forrige måned. Til sammenligning solgte Tesla 2.462 biler på De britiske øyer i juli i fjor.

Samtidig viser tall fra tyske KBA at Tesla-salget i Tyskland falt 55,1 prosent til 1.110 enheter i juli. Så langt i år er Teslas salgsnedgang på det tyske markedet 57,8 prosent til 10.000 biler.

De seneste tallene bekrefter en nedadgående trend for Tesla, drevet av hard konkurranse fra kinesiske aktører samt omdømmeutfordringer knyttet til toppsjef Elon Musks uttalelser og forhold til USAs president Donald Trump, skriver CNBC.

Parallelt med Teslas salgssvikt oppnådde kinesiske BYD mer enn en firedobling av salget på det britiske markedet i juli, til 3.184 enheter. I Tyskland var BYD-veksten på hele 390 prosent.

Les også Tesla: Godkjenner pakke – får over 240 mrd. Tesla har godkjent kompensasjonspakke til toppsjef Musk, potensielt verdt over 240 milliarder kroner.

Norge mot strømmen

Sent i juli viste tall fra den europeiske bransjeorganisasjonen Acea at Tesla har tapt markedsandeler i Europa i seks måneder på rad. Fredag meldte NTB at salget av nye Tesla-biler falt for syvende måned på rad i Sverige, Danmark og Frankrike i juli, påvirket av blant annet Musks politiske syn og reguleringsutfordringer.

Fallene i juli var på 86 prosent i Sverige, 52 prosent i Danmark og 27 prosent i Frankrike på årsbasis.

Les også – Tesla? Nei, takk. Sorry, svigerfar – Jeg er stor fan av Erna, men hun bør dessverre vurdere å trekke seg før valget hvis hun ikke klarer å snu trenden, sier eiendomsmegler Fredrik Dyve.

I Norge økte imidlertid salget av nye Teslaer med 83 prosent i juli, til 838 biler, ifølge nyhetsbyrået.