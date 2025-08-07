– Sektortoll på 27,5 prosent gjelder og utgjør en betydelig byrde for tyske bilprodusenter og underleverandører, samt for den transatlantiske handelen, sier president Hildegard Mueller i VDA i en pressemelding.

VDA etterlyser at den varslede handelsavtalen mellom EU og USA må tre i kraft umiddelbart for å gi bilindustrien nødvendig forutsigbarhet i markedet.

Hun understreker at EU-kommisjonen og den tyske regjeringen må arbeide aktivt for at USA skal trekke tilbake sektortollsatsene.

En kilde med kjennskap til forhandlingene mellom EU og USA sa onsdag at EU sannsynligvis må vente noen dager til på en presidentordre fra USAs president Donald Trump.