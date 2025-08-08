Ford har besluttet å utsette lanseringen av flere neste generasjons elbilmodeller for å heller fokusere på mindre og rimeligere modeller, melder Reuters.

En større elektrisk pickup som skal produseres fra BlueOval City-anlegget i Tennessee utsettes fra 2027 til 2028. Den aktuelle bilen er ansett som en etterfølger til F-150 Lightning.

I tillegg skyves produksjonen av varebilen E-Transit i Ohio fra 2026 til 2028.

– Markedet for rene elbiler i USA virker veldig klart for oss: små biler som brukes til pendling og bykjøring, sa Ford-sjef Jim Farley i forbindelse med fremleggelse av kvartalstall i forrige uke.

I fjor droppet Ford planene om en elektrisk SUV med tre seterader.

Varsler gjennombrudd

Førstkommende mandag er det ventet at Ford vil presentere planer for noen av sine kommende elbilmodeller og relevant teknologi, ifølge Bloomberg.

Farley skal ha hintet om en «gjennombruddselbil» og at arrangementet i Kentucky blir «et Model T-øyeblikk» for Ford.

Ford Model T, også kjent som T-Ford, anses som en av de første bilmodellene som var økonomisk overkommelig for folk flest. Den første T-Forden sto ferdig i 1908, og bilen ble produsert helt til 1927.

Trump-toll koster dyrt

Ved fremleggelsen av kvartalstall forrige onsdag varslet Ford at president Donald Trumps tollsatser vil koste selskapet rundt 2 milliarder dollar i år, og at det justerte driftsresultatet vil bli svekket med 36 prosent.

Overskuddet i andre kvartal var imidlertid bedre enn ventet, ifølge Bloomberg. Justert inntjening pr. aksje var på 0,37 dollar, mens konsensus lå på 0,33 dollar pr. aksje. Det justerte driftsoverskuddet på 2,1 milliarder dollar var også bedre enn ventet, ifølge nyhetsbyrået.

Elbilvirksomheten Model-e tapte rundt 1,3 milliarder dollar i andre kvartal, mot et tap på 1,2 milliarder ett år tidligere. Elbilsalget hjemme i USA stupte 31 prosent i perioden, og Ford har varslet at selskapet kan tape opp mot 5,5 milliarder dollar på elbiler i år.