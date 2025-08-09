Seks nye Ferrari-modeller skal lanseres i år. De to første er spesialutgaver av den ladbare hybriden 296 GTB, kabrioleten 296 Speciale A (nærmest kamera) og coupeen 296 Speciale.
Rekordmange HK
Totalt er den nye effekten fra hybrid-drivlinjen 880 HK, 50 HK mer enn 296 GTB har og det meste en bakhjulsdreven produksjonsutgave fra Ferrari har prestert noensinne.
Twin-turbo V6-motoren med tørr oljesump benytter teknologi fra racerbilen 296 Challenge, især mapping og «boost»-strategier. Det er koblingsstang av titan og forsterkede stempler som i F80, og en lettere veivaksel.
I kombinasjon med motorstyringselementer fra Formel 1, har det økt effekten fra bensinmotoren til 700 HK, 37 HK mer enn utgangspunktet. Elmotoren som sitter mellom V6-motoren og girkassen, leverer opptil 180 HK i et eget «boost»-modus.
Marktrykket er 435 kilo ved 250 km/t, en økning på 20 prosent. Det er mulig takket være aero-grep i panseret, vertikale finner på bakre støtfanger, nye sidespoilere og en aktiv hekkspoiler, løsninger som alle stammer fra 296 Challenge. Totalt er vekten redusert med 60 kilo, slik at tørrvekten nå er 1.470 kilo.
Fra 0 til 100 km/t tar 2,9 sekunder, ett hundredel mindre enn før. Fra 0 til 200 km/t tar 7,3 sekunder, en forbedring på tre hundredeler. Toppfarten er 330 km/t.
Kun for godkjente kunder
Hvor mange eksemplarer som skal lages er ikke kommunisert, men Speciale blir tilgjengelig i en kortere periode enn 296 GTB. Kun «aktive kunder» får muligheten til å sikre seg bilene, altså de som har kjøpt seg en ny Ferrari-modell eller en Ferrari-godkjent bruktbil gjennom en offisiell forhandler i løpet av de siste fem årene. Dermed er eksklusiviteten et faktum.
Ifølge importøren Formula Automobile koster 296 Speciale fra 5,4 millioner kroner, mens 296 Speciale A starter på 6,1 millioner kroner, inklusive femårsgaranti og merverdiavgiften.