Kortversjon Ferrari lanserer to nye hybridmodeller, 296 Speciale og 296 Speciale A, med ytelse på 880 hestekrefter og eksklusiv tilgjengelighet for 'aktive kunder'.

296 Speciale A koster 6,1 millioner kroner, mens 296 Speciale er priset 700.000 kroner lavere, inkludert fem års garanti og merverdiavgift.

Begge modellene bruker teknologi fra racerbilen 296 Challenge, som inkluderer en lett konstruksjon med karbonfiber og titan, samt avansert aerodynamikk.

Twin-turbo V6-motoren med tørr oljesump leverer opptil 700 hestekrefter, mens elmotoren kan gi 180 hestekrefter i 'boost'-modus.

Bilene har en toppfart på 330 km/t og akselererer fra 0 til 100 km/t på 2,9 sekunder, med redusert totalvekt på 1.470 kilo. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Seks nye Ferrari-modeller skal lanseres i år. De to første er spesialutgaver av den ladbare hybriden 296 GTB, kabrioleten 296 Speciale A (nærmest kamera) og coupeen 296 Speciale.

AUTOMAT: 8-trinns dobbelclutch automatgirkasse tar seg av alle kreftene. En ekstra clutch frakobler bensinmotoren, når du vil kjøre i ren elbil-modus. Foto: Ferrari

Rekordmange HK

Totalt er den nye effekten fra hybrid-drivlinjen 880 HK, 50 HK mer enn 296 GTB har og det meste en bakhjulsdreven produksjonsutgave fra Ferrari har prestert noensinne.

INSPIRERT AV F80: Eksosrør i midten over diffusoren er et grep hentet fra F80. Foto: Ferrari

Twin-turbo V6-motoren med tørr oljesump benytter teknologi fra racerbilen 296 Challenge, især mapping og «boost»-strategier. Det er koblingsstang av titan og forsterkede stempler som i F80, og en lettere veivaksel.

I kombinasjon med motorstyringselementer fra Formel 1, har det økt effekten fra bensinmotoren til 700 HK, 37 HK mer enn utgangspunktet. Elmotoren som sitter mellom V6-motoren og girkassen, leverer opptil 180 HK i et eget «boost»-modus.

60 KILO LETTERE: Deler av karosseriet er karbonfiber, deler av motoren er titan. Tørrvekten er 1.470 kilo. Vektfordelingen er 40:60 prosent foran og bak. Foto: Ferrari

Marktrykket er 435 kilo ved 250 km/t, en økning på 20 prosent. Det er mulig takket være aero-grep i panseret, vertikale finner på bakre støtfanger, nye sidespoilere og en aktiv hekkspoiler, løsninger som alle stammer fra 296 Challenge. Totalt er vekten redusert med 60 kilo, slik at tørrvekten nå er 1.470 kilo.

Fra 0 til 100 km/t tar 2,9 sekunder, ett hundredel mindre enn før. Fra 0 til 200 km/t tar 7,3 sekunder, en forbedring på tre hundredeler. Toppfarten er 330 km/t.

STILLE SOM MUS: Elmotoren lar deg kjøre opptil 25 kilometer på strøm alene, og er myntet på kjøring i byen og steder der V6-motoren ikke bør brumme høyt. De nye setene skal være fem kilo lettere enn setene i 296 GTB. Foto: Ferrari

Kun for godkjente kunder

Hvor mange eksemplarer som skal lages er ikke kommunisert, men Speciale blir tilgjengelig i en kortere periode enn 296 GTB. Kun «aktive kunder» får muligheten til å sikre seg bilene, altså de som har kjøpt seg en ny Ferrari-modell eller en Ferrari-godkjent bruktbil gjennom en offisiell forhandler i løpet av de siste fem årene. Dermed er eksklusiviteten et faktum.

20 TOMMER: Dekk-størrelsene er 245/35 ZR 20 (foran) og 305/35 ZR 20 (bak). Foto: Ferrari

Ifølge importøren Formula Automobile koster 296 Speciale fra 5,4 millioner kroner, mens 296 Speciale A starter på 6,1 millioner kroner, inklusive femårsgaranti og merverdiavgiften.