Flyvende bil – drøm eller mareritt?

Hender det av og til at du lurer på om andre bilførere faktisk har gjennomført noen form for opplæring, i kunsten å manøvrere en maskin på nærmere to tonn gjennom tett trafikk i høy hastighet?

SLIPPER FLYTOGET: Med en Klein Vision Aircar slipper du å benytte flytoget til og fra Gardermoen, du bare bretter inn vingene og kjører hjem. Foto: Klein Vision

Enkelte ser ut til å ha nok med å komme seg gjennom en rundkjøring i riktig retning, så det er nok en fordel at bruk av Klein Vision Aircar forutsetter at sjåføren har både pilotlisens og førerkort.

Bond Bug

I tillegg til ekstra utdanning vil nok prisen på rundt 10-11 millioner kroner før avgifter, vil også bidra til å holde antallet flyvende biler nede. Ideen om å kunne sette seg i bilen og sveve av gårde har lenge vært et kjærkomment tema i populærkultur.

SAMME KONTROLLER: Klein Vision Aircar skal benytte de samme kontrollene i luften som på landjorden, så du styrer med rattet enten du står i kø eller flyr over den. Foto: Klein Vision

I den første Star Wars-filmen som ble laget, «A New Hope», bygde de en flyvende bil kalt «Landspeeder» til hovedpersonen. En britisk Bond Bug med tre hjul ble kledd opp i ny glassfiber, og for å få den til å sveve over bakken festet de et speil under bilen for å reflektere ørkensanden og skjule hjulene.

Rolls-Royce Phantom

Men Klein Vision Aircar trenger ingen filmtriks, bare en ganske stor garasje og tilgang til en flystripe. Bilen veier kun 800 kg, men måler 5,8 meter i lengden, omtrent som en Rolls-Royce Phantom.

GAMMEL DRØM: Klein Vision Aircar skal være realiseringen av en gammel drøm om å kunne fly av gårde i bilen. Foto: Klein Vision Aircar

Til forskjell fra Phantom må du greie deg med en firesylindret motor på 1,6 liter og to seter. De er plassert nokså langt frem, for å få plass til vingene som strekker seg bakover under halen, og stikker ut på hver side av flyets propell.

Plagsomme insekter

Når vingene foldes ut er det lett å få noen assosiasjoner til den typen insekter som kan være plagsomme for dem som liker å spise utendørs om sommeren.

BILLE: Klein Vision Aircar kan minne litt om en stor bille, når den folder ut vingene. Totalt måler den 8,2 meter mellom vingespissene i flymodus. Foto: Klein Vision

Konfigurert for take-off måler Klein Vision Aircar 8,2 meter mellom vingespissene, og halen forlenges bakover slik at den totale lengden blir 7,2 meter. For de som er interessert i klassiske fly, kan halepartiet minne litt om en Lockheed P-38 Lightning.

Ikke trykksatt

Maksimal marsjhøyde er 10.000 fot, fordi kabinen ikke er trykksatt og det ikke finnes ekstra oksygen ombord. Tre drivstofftanker skal gi en rekkevidde på opptil 100 mil, og toppfarten i luften oppgis til 250 km/t.

GOD UTSIKT: Det store glasstaket i Klein Vision Aircar gir piloten god utsikt. Maks høyde er 10.000 fot, da kabinen ikke er trykksatt. Foto: Klein Vision

Styringen foregår med rattet, og alle kontrollene skal tilsvare de du bruker på landjorda. Klein Vision opplyser at det vil være mulig å spesifisere forskjellige tilvalg, som eksklusivt skinn og flere instrumenter, mot et tillegg til den allerede voksne prisen. Etter planen skal levering til kunder starte allerede i 2026, og det går an å legge inn bestilling nå.