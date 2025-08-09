Article lead
lead
GULLALDEREN: Karosserifirmaet D’Ieteren Freres i Brussel kledde opp noen av verdens fremste sports- og luksusbiler med sine egne karosserier, som denne fantastiske 1928 Mercedes-Benz S Roadster i D'Ieteren Gallery. Foto: Ivar Engerud

Brussels beste bilhemmelighet

Alle bilentusiaster på Brussel-tur legger veien om Autoworld, men det finnes én ukjent perle til: D’Ieteren-familiens private bilgalleri.

Category iconMotor
Publisert 9. aug.
Lesetid: 6 minutter
Ivar Engerud