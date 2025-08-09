Katalogene til de store auksjonshusene rundt Pebble Beach er stort sett klare. Per nå ser det ut til at Gooding Christie’s har sikret seg objektet med høyest forventninger, en 1961 Ferrari 250GT SWB California Spider Competizione.

En av to

Det mangler ikke på Ferrarier på Monterey-auksjonene. Gooding Christie’s, RM Sotheby’s, Bonhams og Broad Arrow Auctions har til sammen rundt 90 stykker med et samlet estimat faretruende nær to milliarder kroner hvis vinden blåser deres vei.

Nå vil det neppe skje, men størst spenning knyttes til Gooding Christie’s trekløver av Ferrari 250 GT California Spidere. Ved siden av selve LWB-protoypen og en SWB med forventninger opp mot 10 millioner dollar hver, må kjøperen av Competition-utgaven sannsynligvis ut med det dobbelte. Minst.

California Spider var egentlig ikke noen racervogn, så Scaglietti bygde bare to slike lettvektskarosserier til seriøs løpssbruk.

AKTIV EIER: Pampers-grunnlegger Brandon Wang har eid og bruk bilen i de seneste 25 årene, som her på Ferraris 75-årsjubileum på Goodwood i 2022. Foto: Ivar Engerud

Fra løpsbil til concoursvinner

Den tyske privatraceren Ernst Lautenschlager kjøpte bilen ny og brukte den i bakkeløp og banerace et par år. I 1968 gikk den til Statene og et par samlere der, før den igjen kom til Europa i 1999 og ble restaurert av den italienske eksperten Dino Cognolato for den nye eieren, Ferrari-samleren Brandon Wang i England.

Mr. Wang (oppfinneren av Pampers-bleien!) har vist den noen få ganger siden, før den nå skal under hammeren 15. august. Han blir ikke Ferrari-løs om den blir solgt, for i garasjen står også en 250 GTO.