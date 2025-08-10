Selv om Omega på ingen måte er det eneste merket som har benyttet fargen oransje på sine dykkerklokker, har fargen og selskapet et uvanlig sterkt bånd. Mange vil erindre første generasjons Seamaster Planet Ocean fra 2005 eller ymse utgaver av Seamaster PloProf, hvor den sterke fargen har spilt en viktig visuell rolle.

KRYDDER: Oransje farge på logo, sekundviser og fire av timeindeksene gir liv til tallskiven. Foto: Omega

I det som siden 1993 har vært selve grunnkolleksjonen av dykkerklokker, Seamaster Diver 300M, har imidlertid den oransje fargen vært fraværende Til nå.

Sommerlig

Midt i fellesferien dro nemlig Omega frem det nyeste familiemedlemmet fra skuffen. Det vil mange hevde er lovlig sent til årets sommerfest, men med oransje aksenter går klokken inn som et langsiktig medlem av standardkolleksjonen.

(1 / 2)

Oppskriften vinner garantert ingen pris for innovasjon, men med signalfargen på Seamaster-logoen, sekundviseren og de rektangulære timeindeksene endres totalpakken merkbart fra sitt sorthvite søsken. Vil man for alvor understreke sommerlooken vil tilvalget med heloransje gummirem trolig også være midt i blinken.

Les også Her får du en bil med på kjøpet MeisterSinger håper britisk 60-tallsnostalgi skal gi fart til Edition Neo. Artig nok medfølger en modellbil på kjøpet.

Velkjent

Utover bruken av oransje er resten av totalpakken velkjent og solid. Det betyr en 42 x 13,8 millimeter stor urkasse av stål som er vanntett til 300 meter, den karakteristiske helium-ventilen klokken ti og et sort bezelinnlegg av aluminium.

Legg dog merke til at både datovisningen og bølgemønsteret på den matte tallskiven glimrer med sitt fravær. Det gir en klassisk vibe mange entusiaster vil verdsette.

SELVTREKKENDE: Omegas eget kaliber 8806 byr på bransjeledende egenskaper. Foto: Omega

Den mekaniske innmaten, i form av selskapets egenproduserte kaliber 8806, er også helt som forventet. Urverket byr på 55 timers gangreserve og den strenge METAS-sertifiseringen som noen av høydepunktene. Automatisk opptrekk er selvsagt på plass og safirglass i baklokket gir i tillegg innsyn.

Spriter opp

Valget av oransje farge er ikke hentet helt ut fra intet, ettersom fargen er blant de som holder best på kontrast ned til omtrent 40 meter under havskorpa.

Les også Ikke avskrekkende priset Longines feirer 100-årsjubileet til «Zulu Time» med en elegant spesialmodell.

Likevel kan man argumentere for at nyheten først og fremst spriter opp, mer enn den gir merkbar bedre funksjonalitet.

Ønsker man å pryde høstens dykkerturer ­med det nyeste familiemedlemmet i Seamaster-familien må man regne med å finne frem 87.600 kroner for utgaven på mesh-lenke. Går man heller for gummirem vil det være litt ekstra igjen til reker og en fargematchende Aperol Spritz, ettersom prislappen da vil vise 83.000 kroner.