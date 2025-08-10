HELE PALETTEN: 1950- og 1960-tallet hadde Sort-hvit TV, men desto mer farger i trafikken. En herlig samling av en liten del av deltagerne i Porsche 356 Klubb Norges 30-årsjubileum på Vestlandet. Foto: Ivar EngerudLukkHar aldri skjedd førAldri har det vært samlet flere Porsche 356 i Norge enn da den norske entusiaster inviterte utenlandske likesinnede til kjøreglede i den norske fjellheimen.MotorPublisert 10. aug.Lesetid: 4 minutterVis artiklerIvar EngerudSend epostDenne artikkelen er kun tilgjengelig for abonnenter