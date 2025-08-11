BANEBIL? Tesla Model 3 Performance er ikke førstevalget til bilentusiaster flest når de skal på bane, men med tanke på hva du får av ytelser og kjøreegenskaper til den prisen burde flere vurdere den. Foto: Fred Magne SkillebaekLukkSå morsom kan en elbil væreTesla Model 3 Performance har bedre ytelser enn de fleste sportsbilene, men hvor morsomt kan det bli med elbil? MotorBiltestPublisert 11. aug.Lesetid: 4 minutterVis artiklerAndreas ScheelSend epostRedaksjonssjef MotorDenne artikkelen er kun tilgjengelig for abonnenter