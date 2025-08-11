Article lead
lead
BANEBIL? Tesla Model 3 Performance er ikke førstevalget til bilentusiaster flest når de skal på bane, men med tanke på hva du får av ytelser og kjøreegenskaper til den prisen burde flere vurdere den. Foto: Fred Magne Skillebaek

Så morsom kan en elbil være

Tesla Model 3 Performance har bedre ytelser enn de fleste sportsbilene, men hvor morsomt kan det bli med elbil?  

Category iconMotor
Biltest
Publisert 11. aug.
Lesetid: 4 minutter
Andreas Scheel
Redaksjonssjef Motor
Bli automatisk varslet om Biltest
Bruk Finansavisen-appen for iOS og Android
Finansavisen
Biltest
Test av BMW iX M70…