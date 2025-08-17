Japanske Seiko har ikke ligget på latsiden gjennom fellesferien. Mens de fleste har slikket sol på stranden, dro nemlig merket frem seks nye referanser i Speedtimer-familien fra kofferten. Tre av nyhetene er i tillegg knyttet litt ekstra til Datsun – og en svunnen æra med 240Z i hovedrollen.

Datsun

Å omtale Datsun som en legendarisk produsent av biler vil mange mene er en overdrivelse. Med modellserier som Bluebird, Cherry og 240Z har likevel den japanske produsenten satt sitt merkbare preg på motorhistorien, frem til merket ble slukt av Nissan på midten av 80-tallet.

Les også Ny Patek: Denne eller en grei elbil? Med ny farge på tallskive og rem er Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time kulere enn noen gang.

Under storhetstiden var også merket oppe og yppet seg mot de virkelig store, med 1971-seieren i East African Safari Rally som et aldri så lite høydepunkt.

SUKSESS: Datsun 240Z seiret i 1971-utgaven av East African Safari Rally. Foto: Seiko

Med sin blå og hvite logo var landskollega Seiko blant hovedsponsorene av seierslaget. Det forklarer også bakteppet for hvorfor klokkeprodusenten nå velger å hedre det gamle samarbeidet i moderne form.

Ulike

Selv om de tre klokkene smis over samme historiske lest, skilles de seg merkbart fra hverandre både i både utseende og teknisk funksjonalitet. Felles er imidlertid ulike former av Datsuns logo på tallskiven, hvor trehåndsutgaven SPB517 får den mest prominente utgaven som blikkfang klokken seks.

SPB517: Trehåndsutgaven leveres med rotérbar indre bezelring, putekasse og en prominent Datsun-logo klokken seks. Foto: Seiko

Den selvtrekkende klokken utstyres i tillegg med en indre rotérbar bezelring for tidtaking, et datovindu klokken halv fem, samt en herlig klassisk puteformet urkasse i rustfritt stål.

Les også Kjedelig med Rolex? Her er flere blå nyheter fra gigantmessen Oris, A. Lange & Söhne og Baume & Mercier trekker i riktig retning. Her er tre elegante klokkenyheter med blåfarget tallskive.

Tidtakere

Med stoppeklokkefunksjon er både den mekaniske SRQ057 og den batteridrevne SSC957 enda et hakk mer myntet mot motorsport. Førstnevnte må omtales som flaggskipmodellen av de to, med Seikos beste kronografurverk 8R48 på innsiden av den 42 millimeter store sorte urkassen.

SRQ057: Med Seikos 8R48 på innsiden seiler klokken inn som flaggskipmodellen i familien. Foto: Seiko

Den røffe kronografen får et nesten helsort utseende, men hvor bruk av logofargene rød og blå bryter opp og skaper kontrast. En klassisk Datsun-logo plasseres også som en prikk over i-en, sammen med Seikos egen.

SSC957 fanger mye av samme visuelle essens som SRQ057, men med solcelle-lading og elektronisk innside blir den et langt mer økonomisk oppnåelig alternativ. Også her gjør Datsun DNA-et sitt inntog med signaturfargene og enda en variant av bilmerkets logo på både for- og bakside.

SSC957: Batteriurverk bidrar til en mer overkommelig pris, mens de sorte midtleddene på lenken vil splitte entusiastene. Foto: Seiko

Begrenset opplag

Samtlige av klokkene kommer i begrenset opplag, med henholdsvis 4.000 eksemplarer av SSC957, 2500 eksemplarer av SPB517 og kun 500 eksemplarer av SRQ057. Norske priser er oppgitt til henholdsvis 12.998, 15.950 og 43.950 kroner.