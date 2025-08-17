Article lead
UNIK SAMLING: Aldri har det vært flere tidlige Aston Martin i Norge enn her foran Støtvig Hotel med en DB4, en DB5, to DB6 og tre versjoner av V8 fra 1970- og 1980-tallet. Foto: Lars Bull

Martin fikk øye på skipsrederbilen: – En dag skal jeg også eie en slik!

Aston Martin-eier David Brown ville nok vært stolt om han hadde tatt en tur til Norge og sett syv av hans fineste klassiske modeller samlet på ett sted.

Publisert 17. aug. 09:50
Lesetid: 5 minutter
Ivar Engerud