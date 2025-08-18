I Storbritannia kan bilister nå lease en Tesla for litt over halvparten av hva de måtte betale for ett år siden, melder The Times.

Tesla har vært nødt til å tilby leasingrabatter på opptil 40 prosent til bilutleiefirmaer for å selge flere biler, ifølge rapporten. Rabattene skyldes også mangel på lagringsplass for Tesla-biler i Storbritannia, noe som presser selskapet til å redusere prisene.

Rentefri finansiering

Selskapets mest populære modell, Tesla Model 3, kan nå leases i tre år for 252 pund i måneden pluss merverdiavgift, tilsvarende rundt 3.477 kroner. For ett år siden lå tilsvarende månedskostnad på mellom 500 og 700 pund.

Tesla tilbyr også kundene rentefri finansiering, noe som ifølge The Times kan koste elbilprodusenten rundt 6.000 pund over tre år pr. bil som er verdt 40.000 pund.



Til sammenligning får du lease en Model 3 Standard RWD av Privatlease i Norge for 5.732 kroner med 0 kroner i innskudd, mens Elbilleasing har leasing uten innskudd fra 6.650 kroner pr. måned for Model 3 Long Range AWD.

Salgsknekk

Til tross for at Tesla dumper prisene på leasing, er de offisielle salgsprisene til Tesla ikke satt ned. I stedet satser selskapet på aggressive priskutt og leasingkampanjer for å møte stadig tøffere konkurranse i det europeiske bilmarkedet.

Ifølge Reuters falt Teslas salg i Storbritannia i juli med rundt 60 prosent til 987 enheter, ifølge siste tall fra Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Menstotalt antall nye personbilregistreringer i Storbritannia falt med rundt 5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

El-biler forventes nå å utgjøre 23,8 prosent av nyregistreringene i 2025, en liten økning fra SMMTs tidligere prognose på 23,5 prosent.