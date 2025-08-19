Kinesiske elbiler: Venter dobling

Kinesiske Xpeng venter at inntektene vil bli doblet i tredje kvartal, løftet av sterk etterspørsel for selskapets elbiler, melder Reuters.

Elbilprodusenten estimerer inntekter på mellom 19,6 og 21,0 milliarder yuan. Det tilsvarer mellom 18 og 30 milliarder kroner – og mellom 94,0 og 107,9 prosents vekst fra tredje kvartal i fjor.

Analytikere estimerer i gjennomsnitt at Xpengs inntekter i tredje kvartal blir på 20,8 milliarder yuan, ifølge nyhetsbyrået.

Samtidig venter Xpeng å levere mellom 113.000 og 118.000 biler i perioden, en økning på opp mot 154 prosent.

I andre kvartal oppnådde Xpeng inntekter på 18,3 milliarder yuan, mens de var estimert til 18,5 milliarder.

Xpeng har vært tilgjengelig på det norske markedet siden 2020. Pr. juli var Xpeng G6 Norges 19. mest solgte bil, med 1.271 leveranser, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. Til sammenligning hadde salget av den mest populære bilen, Tesla Model Y, nådd 11.721 biler.