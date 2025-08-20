Ordet stasjonsvogn kommer av det britiske «Station Wagon», som var betegnelsen på kjøretøy beregnet på å frakte folk og bagasje mellom togstasjonen og nærliggende hotell. De aller første utgavene ble kalt «Depot Hacks», og det var ofte en ombygd T-Ford eller A-Ford med ekstra stor lastekapasitet.

Ny standard

Før flodbølgen av SUV-er vasket bort fundamentet til de møysommelig opparbeidete salgstallene for sedan, kombi, og stasjonsvogn, var sistnevnte svært populært her i landet.

REKORD: BMW M3 CS Touring satt rekord på «Nordschleife» for stasjonsvogner, med en tid på under syv minutter og 30 sekunder. Foto: BMW

Enkelte av merkene under Stellantis-parasollen har i tillegg til Audi funnet frem igjen det gamle formularet, og nå har BMW satt ny standard for hvor mange turer til Ikea og Plantasjen det egentlig går an å rekke i løpet av en lørdag formiddag.

God gammel oppskrift

Hvis du ser for deg en at vanlige stasjonsvogner er omtrent som en sommerkonsert med en norsk visesanger, blir BMW M3 CS Touring mer som Metallica på Valle Hovin. BMW har lansert flere batteridrevne modeller, og enda flere blir det når Neue Klasse dukker opp.

STRAK SEKSER: BMW M3 CS Touring er bygget etter god gammel oppskrift, med en strak sekser på tre liter og doble turboer. Foto: BMW

Men dette er en stasjonsvogn bygget etter god gammel oppskrift. Under panseret står det en strak sekser på tre liter med doble turboer, som yter 551 HK og 650 Nm. De sendes via en åttetrinns girkasse til alle fire hjul, og skal sørge for at du når 100 km/t fra stillestående på 3,5 sekunder.

Hissige brøl

Det går absolutt an å finne elbiler som vil vinne rally lyskryss med enda hurtigere akselerasjon. Men akkurat som med den nevnte Metallica-konserten, vil lyden fra eksospottene på BMW-en kunne spille på en god del flere strenger i registeret av følelser, for de som liker hissige motorbrøl. Toppfarten er elektronisk begrenset til 300 km/t, noe som åpenbart ikke var til hinder på Nürburgring-Nordschleife.

FORNØYD: Testfører Jörg Weidinger er tydelig fornøyd med å ha satt ny rekord i BMW M3 CS Touring. Foto: BMW

BMWs testfører Jörg Weidinger greide å komme seg rundt det som ofte kalles «Det grønne helvete» på 7:29.49, og satt dermed rekord på «Ringen» for stasjonsvogner. For 2.453.501 kroner kan du forsøke å gjenta øvelsen, men vær oppmerksom på at argumenter som «De stenger snart» neppe godtas som unnskylding for å unngå en ekstra Ikea-tur.