Meglet båtsalg med krypto

I juni skiftet en seilbåt fra Sweden Yachts eier, og betalingen skjedde med en kombinasjon av bitcoin og ethereum. Den nye eieren, en australier, er nå underveis på jordomseiling med sin nye farkost på 40 fot. Selgeren kan på sin side glede seg over rundt 1,5 millioner kroner på konto.
– Det startet med et helt tradisjonelt salgsoppdrag. Deretter spurte kjøper spesifikt om det var mulig å gjøre opp i krypto da han meldte sin interesse. Vanligvis ville han fått beskjed om at svaret var “nei”, men nå har vi fått på plass et samarbeid med kryptomegleren K33 som gjorde dette mulig, forteller Sindre Jacobsen, daglig leder og eier av House of Yachts.
Transaksjonen skjedde ved at båtmegleren fikk betalingen i en kombinasjon av bitcoin og ethereum til sin klientkonto hos K33. Begge valutaene har for tiden rekordhøye nivåer. Deretter foretok K33 vekslingen umiddelbart, slik at man unngikk kurssvingningene, som er en stor utfordring med krypto. Og selgeren fikk utbetalt kjøpesummen i norske kroner. Seks prosent av salgssummen gikk til meglerens provisjon.
– Den siste brikken i puslespillet
Båtmegleren tror det kan bli flere slike dealer i fremtiden.
– Vi har sagt nei til ganske mange de siste årene, for vi har vært veldig opptatt at det ikke skal oppstå noe tull. Men med avtalen med K33 er den siste brikken i puslespillet falt på plass, forteller Jacobsen, som nå har begynt å markedsføre denne betalingsmuligheten for båter i hans portefølje.
– Etter det har antall henvendelser økt, og flere har spurt om de kan betale med alternative betalingsmidler, forteller båtmegleren, som har interessert seg for kryptovaluta i flere år.
Det er omtrent fire år siden han sa til Kapital at de var åpne for å la folk betale for båter med krypto. Det skjedde den gang i forbindelse med salget av båten til investor og kryptopioner Kristian Lundquist, som var priset til 2,8 millioner kroner.
– Den gang ble det ikke noe handel med oppgjør i krypto. Vi solgte Lundquist sin båt i euro og sendte den til kjøper i Hellas. Men det var før vi hadde muligheten til trygg veksling til norske kroner. Norske banker er ikke spesielt glade i å håndtere krypto, og vil helst ikke ha noe med det å gjøre. Kryptovaluta kan ikke brukes til å få boliglån eller noe som helst. Men nå kan du i hvert fall kjøpe en båt hos House of Yachts, reklamerer Jacobsen.
Han legger til at i internasjonal båtmeglerbransje har dette blitt brukt som betalingsmiddel lenge.
– Da gjerne med parter på begge sider av bordet som har kjent til og vært interessert i krypto. Her hjemme i Norge har det vært en utfordring at selgere kun har villet akseptere oppgjør i norske kroner, sier megleren.
Ser lovende tendenser
Sindre Jacobsen startet meglerbutikken House of Yacht på Lysaker i 2017, sammen med Marius Kragstad, etter å ha jobbet tre år hos Norges største båtmegler, Aker Yacht på Høvik. Kragstad ble kjøpt ut av meglerbutikken i 2019-2020 og Jacobsen eier nå 100 prosent. I siste år har selskapet meglet drøyt 100 båter til en verdi av over 200 millioner kroner med omsetning over 10 millioner kroner.
– Sommeren har vært knall i hele Norge, hva betyr det for båtsalget fremover?
– Vi har merket stor pågang. Kombinasjonen av fantastisk norsk sommer og lys i enden av tunnelen for norsk rentebane, har igjen tent båtgleden i det norske folk, svarer Jacobsen.
Han peker på at det fortsatt er et ganske tøft “kjøpers marked” med stor tilbudsside og lav til medium etterspørsel, men tendensene ser lovende ut nå. Men for selgere av nye båter er det blytungt.
– Nybåtsalget ligger fortsatt nede med brukket rygg, men vi håper dette vil ta seg opp ytterligere inn mot neste vår. I enkelte bruktbåtsegmenter ser vi nå at bunnen er nådd. Her er det store muligheter for gode innganger til de som er på kjøpersiden.
