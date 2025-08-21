Meglet båtsalg med krypto

I juni skiftet en seilbåt fra Sweden Yachts eier, og betalingen skjedde med en kombinasjon av bitcoin og ethereum. Den nye eieren, en australier, er nå underveis på jordomseiling med sin nye farkost på 40 fot. Selgeren kan på sin side glede seg over rundt 1,5 millioner kroner på konto.

– Det startet med et helt tradisjonelt salgsoppdrag. Deretter spurte kjøper spesifikt om det var mulig å gjøre opp i krypto da han meldte sin interesse. Vanligvis ville han fått beskjed om at svaret var “nei”, men nå har vi fått på plass et samarbeid med kryptomegleren K33 som gjorde dette mulig, forteller Sindre Jacobsen, daglig leder og eier av House of Yachts.

Ikke helt som forventet: Denne 40-foteren fra Sweden Yachts er neppe det første som dukker opp på netthinnen når man først tenker “krypto-båt”. Men kjøperen betalte for den med kombinasjon av bitcoin og ethereum. Foto: House of Yachts

Transaksjonen skjedde ved at båtmegleren fikk betalingen i en kombinasjon av bitcoin og ethereum til sin klientkonto hos K33. Begge valutaene har for tiden rekordhøye nivåer. Deretter foretok K33 vekslingen umiddelbart, slik at man unngikk kurssvingningene, som er en stor utfordring med krypto. Og selgeren fikk utbetalt kjøpesummen i norske kroner. Seks prosent av salgssummen gikk til meglerens provisjon.

– Den siste brikken i puslespillet

Båtmegleren tror det kan bli flere slike dealer i fremtiden.

– Vi har sagt nei til ganske mange de siste årene, for vi har vært veldig opptatt at det ikke skal oppstå noe tull. Men med avtalen med K33 er den siste brikken i puslespillet falt på plass, forteller Jacobsen, som nå har begynt å markedsføre denne betalingsmuligheten for båter i hans portefølje.

– Etter det har antall henvendelser økt, og flere har spurt om de kan betale med alternative betalingsmidler, forteller båtmegleren, som har interessert seg for kryptovaluta i flere år.