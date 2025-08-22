– De første kundebilene er forventet på norske veier i 2026, fortalte Mercedes-informasjonssjef, André Jaskiewicz, da nye Mercedes-Benz CLA ble avduket i april i år.

TO MODELLER: Mercedes-Benz CLA fås med bakhjulsdrift eller firhjulsdrift. Foto: Håkon Sæbø

Da ble det kjent at den nye elbilen får en WLTP-rekkevidde på hele 792 kilometer, og at den skal kunne lade med en effekt på heftige 320 kW. Disse tallene gjelder CLA 250+, modellen med bakhjulsdrift, men den kraftigere CLA 350 4Matic med firehjulsdrift er ikke langt bak. Den har en rekkevidde på 771 kilometer.

Mercedes-Benz CLA 350 4Matic Drivlinje: To motorer, totrinns girkasse på bakaksel HK/kW/Nm: 354/260/515 0-100 km/t: 4,9 sekunder Toppfart: 210 km/t Rekkevidde (WLTP): 771 km Batterikapasitet, netto: 85 kWh Maksimal ladeeffekt: 320 kW Egenvekt uten fører: 2.135 kg L/B/H: 4.723/1.855/1.468 millimeter Forbruk: 14.7-12.5 kWh/100 km Bagasjerom: 405 liter Maksvekt tilhenger m/brems 1.800 kg Frunk: 101 liter Priser Mercedes-Benz CLA 250+ Over 500.000 kroner Mercedes-Benz CLA 350 4Matic Like under 600.000 kroner Dette liker vi: Dette liker vi ikke: Interiør Ikke adaptivt understell Rekkevidde Vi vet ikke nøyaktig pris Hurtiglading Danske veier uten svinger Design Nye Mercedes-Benz CLA ser ikke ut som en elbil. Det er fordi den også kommer med bensinmotor, men hva gjør vel det? Førermiljø Interiøret fremstår som mer velbygd enn det Mercedes har gjort seg kjent for i det siste. Her er det mange detaljer å glede seg over. Kjøreegenskaper De danske veiene gjør det vanskelig å si nøyaktig hvor sportslig og morsom CLA er, men det kan trygt sies at den er stillegående og komfortabel på landevei. Ytelser Skal du ha en elektrisk CLA som virkelig bykser av sted, er det en av AMG-modellene du bør vente på. Både 250+ og 350 oppleves imidlertid som kvikke nok for de fleste. Plass Det er god plass foran og bak. Stasjonsvognen har 440 liters bagasjerom, men både den og sedanen har 101 liter foran. Det er praktisk. Mye for pengene Prisene i Norge er ikke kjent ennå, men det som indikeres lover godt. 8/10, konklusjon Nordmenn vil jo egentlig ha SUV, men nye CLA er spennende nok til at den kan selge godt i Norge.

Så mye skal den koste

Det Jaskiewicz ikke kunne si noe om i april, var prisen på bilen. Finansavisen presenterte imidlertid noen anslag, som viser seg å stemme temmelig godt.

Mercedes-Benz CLA 250+ med 272 hestekrefter skal koste fra 549.900 kroner. CLA 350 4Matic koster fra 599.900 kroner, opplyser Mercedes-Benz i Norge nå.



Finansavisen er en av få aviser som var med på den internasjonale lanseringen av Mercedes-Benz CLA i København tidligere i sommer. Testen av bilen kan du lese her , men du kan også lytte til Finansavisens Mil etter mil – en podcast om bil for å høre om bilens egenskaper.

Så dyrt er utstyret

Blant standardutstyret finner du trådløs lading av mobiltelefon​ og oppvarmet ratt. Også tilhengerfeste er inkludert i prisen, der CLA 250+ kan trekke 1.500 kilo og CLA 350 4Matic kan trekke 1.800 kilo – 200 kilo mer enn en Tesla Model Y.

Blant ekstrautstyret finnes en såkalt «Premium-pakke» til 39.920 som inkluderer blant annet tosoners klimaanlegg og elektrisk bakluke. En mer omfattende utstyrspakke koster 58.160 kroner og da får du blant annet Burmester lydanlegg. Uten pakken koster lydanlegget 14.480 kroner.

GOD PLASS: Mercedes-Benz CLA har et bagasjerom på 405 liter, men foran er det i tillegg et bagasjerom på 101 liter. Foto: Håkon Sæbø

Senere kommer også Mercedes CLA som stasjonsvogn. Da vokser bagasjerommet fra sedanens 405 liter til 455. Under panseret har både sedanen og stasjonsvognen et forholdsvis stort bagasjerom på 101 liter – uavhengig av om du går for modellen med firehjulsdrift eller ikke.

Til sammenligning er bagasjerommet foran i en Tesla Model Y på 117 liter.