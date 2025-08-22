Enorm rekkevidde: Nå slippes prisen

Mercedes' første nye elbil på flere år er rett rundt hjørnet. Nå slippes prisen på bilen som går nesten 800 kilometer, og prisen på versjonen med firehjulsdrift kan overraske.

Category iconMotor
Publisert 10:01
Article lead
+ mer
lead
PRISEN ER KLAR: Mercedes-Benz CLA Foto: Mercedes-Benz
PRISEN ER KLAR: Mercedes-Benz CLA Foto: Mercedes-Benz
Håkon Sæbø
Journalist
Tips meg
Del

– De første kundebilene er forventet på norske veier i 2026, fortalte Mercedes-informasjonssjef, André Jaskiewicz, da nye Mercedes-Benz CLA ble avduket i april i år. 

TO MODELLER: Mercedes-Benz CLA fås med bakhjulsdrift eller firhjulsdrift. Foto: Håkon Sæbø

Da ble det kjent at den nye elbilen får en WLTP-rekkevidde på hele 792 kilometer, og at den skal kunne lade med en effekt på heftige 320 kW. Disse tallene gjelder CLA 250+, modellen med bakhjulsdrift, men den kraftigere CLA 350 4Matic med firehjulsdrift er ikke langt bak. Den har en rekkevidde på 771 kilometer. 

Mercedes-Benz CLA 350 4Matic

Drivlinje: To motorer, totrinns girkasse på bakaksel
HK/kW/Nm: 354/260/515
0-100 km/t: 4,9 sekunder
Toppfart: 210 km/t
Rekkevidde (WLTP): 771 km
Batterikapasitet, netto: 85 kWh
Maksimal ladeeffekt: 320 kW
Egenvekt uten fører: 2.135 kg
L/B/H: 4.723/1.855/1.468 millimeter
Forbruk: 14.7-12.5 kWh/100 km
Bagasjerom: 405 liter
Maksvekt tilhenger m/brems 1.800 kg
Frunk: 101 liter
Priser
Mercedes-Benz CLA 250+ Over 500.000 kroner
Mercedes-Benz CLA 350 4Matic Like under 600.000 kroner
Dette liker vi: Dette liker vi ikke:
Interiør Ikke adaptivt understell
Rekkevidde Vi vet ikke nøyaktig pris
Hurtiglading Danske veier uten svinger
Design

Nye Mercedes-Benz CLA ser ikke ut som en elbil. Det er fordi den også kommer med bensinmotor, men hva gjør vel det?
Førermiljø

Interiøret fremstår som mer velbygd enn det Mercedes har gjort seg kjent for i det siste. Her er det mange detaljer å glede seg over.
Kjøreegenskaper

De danske veiene gjør det vanskelig å si nøyaktig hvor sportslig og morsom CLA er, men det kan trygt sies at den er stillegående og komfortabel på landevei.
Ytelser

Skal du ha en elektrisk CLA som virkelig bykser av sted, er det en av AMG-modellene du bør vente på. Både 250+ og 350 oppleves imidlertid som kvikke nok for de fleste.
Plass

Det er god plass foran og bak. Stasjonsvognen har 440 liters bagasjerom, men både den og sedanen har 101 liter foran. Det er praktisk.
Mye for pengene

Prisene i Norge er ikke kjent ennå, men det som indikeres lover godt.
8/10, konklusjon

Nordmenn vil jo egentlig ha SUV, men nye CLA er spennende nok til at den kan selge godt i Norge.

Så mye skal den koste

Det Jaskiewicz ikke kunne si noe om i april, var prisen på bilen. Finansavisen presenterte imidlertid noen anslag, som viser seg å stemme temmelig godt. 

Mercedes-Benz CLA 250+ med 272 hestekrefter skal koste fra 549.900 kroner. CLA 350 4Matic koster fra 599.900 kroner, opplyser Mercedes-Benz i Norge nå. 

Finansavisen er en av få aviser som var med på den internasjonale lanseringen av Mercedes-Benz CLA i København tidligere i sommer. Testen av bilen kan du lese her , men du kan også lytte til Finansavisens Mil etter mil – en podcast om bil for å høre om bilens egenskaper. 

Så dyrt er utstyret

Blant standardutstyret finner du trådløs lading av mobiltelefon​ og oppvarmet ratt. Også tilhengerfeste er inkludert i prisen, der CLA 250+ kan trekke 1.500 kilo og CLA 350 4Matic kan trekke 1.800 kilo – 200 kilo mer enn en Tesla Model Y.

Blant ekstrautstyret finnes en såkalt «Premium-pakke» til 39.920 som inkluderer blant annet tosoners klimaanlegg og elektrisk bakluke. En mer omfattende utstyrspakke koster 58.160 kroner og da får du blant annet Burmester lydanlegg. Uten pakken koster lydanlegget 14.480 kroner. 

GOD PLASS: Mercedes-Benz CLA har et bagasjerom på 405 liter, men foran er det i tillegg et bagasjerom på 101 liter. Foto: Håkon Sæbø

Senere kommer også Mercedes CLA som stasjonsvogn. Da vokser bagasjerommet fra sedanens 405 liter til 455. Under panseret har både sedanen og stasjonsvognen et forholdsvis stort bagasjerom på 101 liter – uavhengig av om du går for modellen med firehjulsdrift eller ikke.  

Til sammenligning er bagasjerommet foran i en Tesla Model Y på 117 liter.

mercedes
breaking finansavisen
Motor

Informasjon om bruk av AI