Yachtene fra Pershing har tradisjonelt vært ganske heftige saker, med overflatedrev og hastigheter over 50 knop. Men de kan være krevende å kjøre, særlig ved manøvrering i trange marinaer. Pershing har derfor lansert GTX serien, og akkurat som med bil er de mer tilpasset Grand Touring.
Joystick
Pershing GTX70 har tre Volvo Penta D13 IPS 1200 motorer som yter 900 HK hver, til sammen 2.700 HK. Løsningen med Pod-drev gjør manøvrering i lave hastigheter en god del enklere, og yachten kan kjøres med joystick, noe stadig flere foretrekker.
Toppfarten oppgis å ligge et sted over 30 knop, og ved 25 knops marsjfart bør en kunne greie 300-400 nautiske mil.
Yachten har ikke garasje, men den hydrauliske badeplattformen har plass til en Williams 325 lettbåt. Og i skrogsidene bak er det montert vinger som kan foldes ut, for å gjøre uteplassen en god del større når det er på tide med sol og bad.
Lekre detaljer som solstol av karbonfiber understreker at Pershing i stor grad handler om lekker italiensk design.
Sportbridge
Det kommer også til syne i de lave rekkene langs dollbordet, der en bør holde seg godt fast dersom en skal bevege seg frem til baugen.
Kapteinen har en dør ved førerposisjonen, samt en dør i skrogsiden som gjør det enkelt å komme seg direkte på land. På toppen av trappen er det plassert en sportbridge, et glimrende sted å sitte for den som liker å ha god utsikt, i tillegg til at alle kan se deg når du cruiser rundt.
Innvendig finner du et klassisk oppsett med kombinert bysse og bar, der kokken kan servere gjester på akterdekket direkte når alle glassdørene og stuet unna.
Fargepaletten og designen gir også her inntrykk av at dette i stor grad er en yacht laget for å imponere gjester, fremfor å være mest mulig hjemmekoselig og praktisk.
Kan ha mannskap
På nedre dekk er VIP-lugaren plassert i baugen, eierlugaren ligger midtskips, og så er det plass til to matroser mellom dem.
Pershing har også fått klemt inn to køyer for et eventuelt mannskap lengst fremme, men GTX70 er tydeligvis rettet inn mot de som ønsker italiensk eleganse i en pakkeløsning de kan håndtere på egen hånd. Prisen forventes å starte på ca. 60 millioner kroner før tilvalg og avgifter.