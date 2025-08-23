Yachtene fra Pershing har tradisjonelt vært ganske heftige saker, med overflatedrev og hastigheter over 50 knop. Men de kan være krevende å kjøre, særlig ved manøvrering i trange marinaer. Pershing har derfor lansert GTX serien, og akkurat som med bil er de mer tilpasset Grand Touring.

GRAND TOURING: Pershing GTX70 er mer tilpasset Grand Touring, med Volvo Penta IPS drev og rundt 25 knops marsjfart. Foto: Pershing Yachts

Joystick

Pershing GTX70 har tre Volvo Penta D13 IPS 1200 motorer som yter 900 HK hver, til sammen 2.700 HK. Løsningen med Pod-drev gjør manøvrering i lave hastigheter en god del enklere, og yachten kan kjøres med joystick, noe stadig flere foretrekker.

LIVET PÅ TOPPEN: Pershing GTX70 er utstyrt med en sportbridge, der det går an å sole seg ,eller trekke inn i skyggen under Bimini-toppen. Førerposisjonen lengst fremme gir svært god utsikt, og lar alle andre se at du kjører Pershing. Foto: Pershing Yachts

Toppfarten oppgis å ligge et sted over 30 knop, og ved 25 knops marsjfart bør en kunne greie 300-400 nautiske mil.

Yachten har ikke garasje, men den hydrauliske badeplattformen har plass til en Williams 325 lettbåt. Og i skrogsidene bak er det montert vinger som kan foldes ut, for å gjøre uteplassen en god del større når det er på tide med sol og bad.

EKSTRA PLASS: Pershing GTX70 er utstyrt med vinger i bakre del av skroget, som kan foldes ut for å lage ekstra god plass når det skal bades og soles. Foto: Pershing Yachts

Lekre detaljer som solstol av karbonfiber understreker at Pershing i stor grad handler om lekker italiensk design.

Sportbridge

Det kommer også til syne i de lave rekkene langs dollbordet, der en bør holde seg godt fast dersom en skal bevege seg frem til baugen.

KAPTEINEN I SENTER: Førerposisjonen ombord i Pershing GTX70 plasserer kapteinen langs yachtens senterlinje. Foto: Pershing Yachts

Kapteinen har en dør ved førerposisjonen, samt en dør i skrogsiden som gjør det enkelt å komme seg direkte på land. På toppen av trappen er det plassert en sportbridge, et glimrende sted å sitte for den som liker å ha god utsikt, i tillegg til at alle kan se deg når du cruiser rundt.

BYSSE OG BAR: Pershing GTX70 har en kombinert bysse og bar på babord side, og når alle dørene er stuet unna kan kokken enkelt servere gjestene som har benket seg på akterdekket. Foto: Pershing Yachts

Innvendig finner du et klassisk oppsett med kombinert bysse og bar, der kokken kan servere gjester på akterdekket direkte når alle glassdørene og stuet unna.

KLASSISK: Salongen ombord følger en klassisk layout. Materialene og bruken av plassen gir inntrykk av at dette er en yacht ment for å imponere gjester med, fremfor maksimal nytteverdi. Foto: Pershing Yachts

Fargepaletten og designen gir også her inntrykk av at dette i stor grad er en yacht laget for å imponere gjester, fremfor å være mest mulig hjemmekoselig og praktisk.

Kan ha mannskap

På nedre dekk er VIP-lugaren plassert i baugen, eierlugaren ligger midtskips, og så er det plass til to matroser mellom dem.

ELEGANT: Eierens lugar ombord i Pershing GTX70 er svært elegant, med LED-lys og skapdører uten håndtak. Foto: Pershing Yachts

Pershing har også fått klemt inn to køyer for et eventuelt mannskap lengst fremme, men GTX70 er tydeligvis rettet inn mot de som ønsker italiensk eleganse i en pakkeløsning de kan håndtere på egen hånd. Prisen forventes å starte på ca. 60 millioner kroner før tilvalg og avgifter.