«Verdens dyreste» er en forslitt term, og etter at Mercedes-Benz solgte en av sine 300 SLR Uhlenhaut Coupéer for 142 millioner dollar, er det ingen eksperter som ser at den rekorden kan slås.

Ferrari-rekord?

På slutten av 2010-tallet falt rekordene tett på det klassiske bilmarkedet. Det var først og fremst Ferrari generelt og 250 GTO spesielt det dreier seg om. Den sist kjente Ferrari-rekorden på auksjon er fra 2023 da en av de 39 250 GTO-ene ble solgt for 51,7 millioner dollar av Sotheby’s.

Nå er det Mecum som skal prøve seg med i 250 GTO i full offentlighet. Ikke denne helgen i Monterey, som en kanskje skulle tro, men i sin Kissimmee-auksjon i Florida i slutten av januar 2026.

ANONYM EIER: Bilen har vært på markedet et par år til og fra før den kommer opp på auksjon for første gang. Her fra Kidstons stand på Rétromobile i fjor. Foto: Ivar Engerud

God historie

Bilen det dreier seg om er en 250 GTO med en meget god historie. For god historie er viktig for å oppnå rekordpriser.

Ferrari 250 GTO med chassisnummer 3729GT ble bestilt ny av Jaguar-forhandleren John Coombs i England og kjørt av blant andre Roy Salvadori, Graham Hill, Mike Parkes og Jack Sears. Den ble sågar brukt til utvikling av Jaguar E-Type Lightweight-raceren ved at Coombs lånte den til Jaguar-fabrikken i 1963.

Etter å ha blitt eid i mange tiår av Jack Sears, gikk den til USA og Microsoft-sjef (og Ferrari-entusiast) Jon Shirley. Den var selvsagt blitt Ferrari-rød i løpet av livet, men Shirley restaurerte den tilbake til leveransefargene.

Den har vært i markedet noen år, blant annet hos Simon Kidston, men hvem som er selger nå er ikke kjent. Heller ikke estimatet, men man håper nok på å knekke 60 millioner-dollars-grensen.