Det er i Finansavisens Mil etter mil – en podcast om bil at Aksel Lund Svindal forteller om sitt første veteranbilkjøp. Mange år før han ble såkalt merkeambassadør for Porsche, fikk Svindal en stor interesse for biler.

– Jeg hadde en 1967 Ford Mustang, og det var min første veteranbil. Da hadde jeg egentlig lyst på en Porsche 911, men det hadde jeg ikke penger til å kjøpe, så jeg måtte gå for noe billigere. Det var selvfølgelig veldig dumt, for den 911-en ville firedoblet seg i verdi og det gjorde ikke akkurat den Mustangen, sier Svindal i Finansavisens bilpodcast.

Kitzbühel-treff

Mens han kjører bil rundt i de franske alper, sammen med programleder David Kordahl Andersen, forteller den tidligere toppalpinisten om hvordan han først fikk kontakt med Porsche.

– Det er alltid mange folk fra Porsche i Kitzbühel. Med min bilinteresse havnet jeg på bord med en del av Porsche-gjengen, og var senere på besøk hos dem og fikk se en prototype av Porsche 918. De merket at jeg var bilinteressert og da Porsche Taycan skulle lansers visste de at jeg var Porsche-fan. Det var da de spurte om jeg ville være med på lanseringen, sier Svindal.

Videre deler Svindal sine taker om elbiler, og spesielt det å kjøre elektrisk bil på svingete fjellveier. Finansavisens Mil etter mil – en podcast om bil kan høres der du lytter til podcast.