Nissan stuper etter Mercedes-salg

Nissan-aksjene stupte 6,3 prosent tirsdag etter at selskapets nest største aksjonær, Mercedes-Benz, solgte hele sin eierandel på 3,8 prosent i den kriserammede japanske bilprodusenten, melder Financial Times.

Ifølge en kilde med kjennskap til saken solgte den tyske bilprodusentens pensjonsfond aksjer til en verdi av rundt 47,8 milliarder yen, som tilsvarer rundt 3,3 milliarder kroner. Salget øker presset på Nissan mens selskapet forsøker å gjennomføre en snuoperasjon under den nye sjefen Ivan Espinosa.

UTFORDRENDE: Ivan Espinosa tok over som konsernsjef for Nissan i april. Foto: Bloomberg

Kutter 20.000 stillinger

Espinosa, som tok over som Nissan-sjef i april, gjennomfører for tiden en stor omorganisering i selskapet, hvor 20.000 arbeidsplasser blir kuttet, fabrikker stengt og selger unna eiendom for å redusere kostnadene med 500 milliarder yen, som tilsvarer drøyt 34 milliarder kroner.

Nissan har også droppet guidingen for 2025 etter negativ fri kontantstrøm på 390,5 milliarder yen i første kvartal.

Mercedes-Benz solgte aksjene til 341,3 yen per aksje, lavere enn mandagens sluttkurs på 363 yen, og opplyste at eierandelen ikke lenger hadde strategisk betydning. Nissan solgte sin eierandel på 1,5 prosent i Mercedes i 2021, ifølge FT.

De to bilprodusentene inngikk en allianse i 2010 under Carlos Ghosn for å redusere utviklings- og produksjonskostnader, men samarbeidet har nå mistet strategisk verdi for tyskerne.

Ute av topp ti

Nissan har slitt med fallende markedsandeler og konkurranse fra kinesiske elbilprodusenter, og falt utenfor topp ti-listen over bilprodusenter etter salg i første halvår, ifølge MarkLines.

Fusjonsforhandlinger med Honda i fjor høst brøt sammen da Honda krevde full kontroll, og Renault, Nissans største aksjonær med 36 prosent eierandel, har også vurdert å selge deler av sin andel, ifølge FT.

Siden årsskiftet har aksjekursen falt 28 prosent, og selskapets markedsverdi ligger fortsatt under 10 milliarder dollar. Salget kommer etter at amerikanske tolllettelser på japanske biler tidligere i sommer midlertidig hadde løftet aksjekursen.