Tilbakekalles: Bilene kan ta fyr

General Motors tilbakekaller mer enn 23.500 biler av typen Chevrolet Corvette på grunn av problemer knyttet til drivstofflekkasje, melder Reuters og viser til en melding fra den amerikanske trafikkmyndigheten NHTSA.

Problemet kan føre til at drivstoff renner inn i lommen rundt tanklokket under fylling av drivstoff, og deretter til en tennkilde, for eksempel en varm motor eller eksoskomponenter.

Dette kan potensielt forårsake brann, ifølge US National Highway Traffic Safety Administration.

En etterforskning igangsatt av General Motors skal ha avdekket fire påståtte branner som potensielt kan være relatert til feilen. En rapport skal samtidig peke på at feil ved drivstoffpumpene medvirket i minst to av hendelsene, ifølge nyhetsbyrået.

Tilbakekallingen gjelder USA og Corvette-modeller fra årene 2023 til 2025 samt Convertible- og Coupe-versjoner fra modellåret 2026.

Ifølge NHTSA vil forhandlere tilby å installere et skjold for å avlede sølt drivstoff.