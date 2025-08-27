Peker på Trump: Høvler ned forventningene

Den japanske bilprodusenten Mitsubishi har onsdag nedjustert guidingen for årets driftsoverskudd med hele 30 prosent. USA og president Donald Trumps tollsatser får skylden, sammen med svakere salgsforventninger og stigende salgskostnader, melder Reuters.

Mitsubishi venter nå et driftsresultat på 70 milliarder yen i regnskapsåret som løper til utgangen av mars. Det tilsvarer 4,8 milliarder kroner.

Tidligere var prognosen på 100 milliarder yen.

Tøffere med Trump-toll

Som følge av resultatvarselet falt Mitsubishi-aksjen 2 prosent til 401,50 yen onsdag.

Mitsubishi-sjef Takao Kato forklarer ifølge nyhetsbyrået at den nye guidingen reflekterer utfordringene med å implementere planlagte prisøkninger og incentivkostnader som følge av de nye tollforholdene. Han sier at konkurransen i andre markeder enn USA dessuten er blitt hardere med Trump-tollen.

Den nye guidingen forutsetter at tollsatsen på 15 prosent som Japan og USA har kommet til enighet om i en handelsavtale fra forrige måned, trer i kraft fra oktober.