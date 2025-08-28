Tesla-salget går stadig dårligere i Europa

Ifølge bransjeorganisasjonen ACEA ble det i juli solgt 8837 Tesla-biler i Europa, en nedgang på 40 prosent fra samme måned i fjor.

Den kinesiske elbilprodusenten BYD kunne derimot notere seg for en salgsvekst på hele 225 prosent, sammenlignet med juli i fjor.

Det selges færre og færre Tesla-biler i Europa, men i Norge troner bilmerket fortsatt på toppen av lista over de mest solgte. Foto: NTB

I Norge tronet imidlertid Teslas modell Y på salgstoppen i juli, men i de øvrige nordiske landene var ikke bilmerket å finne på lista over de ti mest solgte, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).