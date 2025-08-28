Tesla-salget går stadig dårligere i Europa
For sjuende måned på rad er det nedgang i salget av Tesla-biler i Europa, mens det selges stadig flere kinesiske elbiler.
Publisert 28. aug. 11:16 | Oppdatert 28. aug. 11:18
Ifølge bransjeorganisasjonen ACEA ble det i juli solgt 8837 Tesla-biler i Europa, en nedgang på 40 prosent fra samme måned i fjor.
Den kinesiske elbilprodusenten BYD kunne derimot notere seg for en salgsvekst på hele 225 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
I Norge tronet imidlertid Teslas modell Y på salgstoppen i juli, men i de øvrige nordiske landene var ikke bilmerket å finne på lista over de ti mest solgte, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).