Da den tyske prestisjeprodusenten A. Lange & Söhne presenterte sin Zeitwerk i 2009, møtte den mildt sagt blandede reaksjoner. Med sin unormale digitale visning av klokkeslett skilte den seg ikke bare ut fra selskapets øvrige kolleksjon, men fra alt annet innen mekanisk klokkemakeri. En teknisk bragd som utfordret visuelt.

Vel femten år etter debuten står Zeitwerk-familien stødigere enn noen gang. Standardutgaven har i tillegg fått selskap av flere ulike familiemedlemmer, med Zeitwerk Date som en av de ferskeste. Med en helt ny urkasse i rødt gull utvides valgmulighetene – og nyeste iterasjon er en drømmemodell for kjennere.

Imponerende mekanikk

Med mindre man har inngående kjennskap til urmakeri, vil tidsvisningen med tall fremfor visere virke som en enkel kuriositet. Uten batterikraft og elektronisk skjerm byr imidlertid en slik patent på en massiv mekanisk utfordring, gitt at det utelukkende er tannhjul og fjærer som må gjøre jobben.

MATERIALE: En ny urkasse i rødt gull gir et mer elegant preg. Foto: A. Lange & Söhne

Det manuelt opptrekkbare urverket L043.8 er først og fremst slående vakkert å beskue, men skilter med mekanisk klokkekunst og patenter i fleng. Ved hjelp av 516 individuelle deler bygges det opp kraft til både å vise korrekt tid og dato, samt å vri på minst en av diskene til tidsvisningen hvert eneste minutt.

Den virkelig store utfordringen oppstår ved midnatt, når begge minuttdiskene, timedisken og datoen alle skal vris samtidig og i løpet av et millisekund. Det krever en stor oppsamling av kraft, hvor det blant annet benyttes en såkalt remontoir d’égalité for å sikre jevn kraftoverføring til balansen.

Velkjent

Likt eksisterende modell i hvitt gull vises datoen ved hjelp av en rød underliggende skive som fyller tallene langs klokkens ytterkant. Fargen hentes også opp i indikatoren for gjenværende gangreserve.

DIGITAL: Den spesielle visningen av tid skiller seg ut fra alt annet innen mekanisk klokkemakeri. Foto: A. Lange & Söhne

Den grå fargen på tallskiven dras også kjensel på, selv med nytt kassemateriale. Det samme gjelder dimensjonene på 44,2 x 12,3 millimeter. Det gjør Zeitwerk Date til en voksen klokke på håndleddet, uten at den oppleves som ubalansert. Varmen i det røde gull er også med å løfte det hele et knepp mot det mer pyntede.

Kostbar

Nye Zeitwerk Date byr på alt du forventer fra A. Lange & Söhne, for dette er klokkekunst fra aller øverste hylle. Dessverre reflekteres det i både tilgjengelighet og pris, hvor man fort ser på 1,35 millioner norske kroner. Det er utvilsomt kostbart, men med graden av håndarbeid kan man nesten argumentere for at det likevel ikke er dyrt.