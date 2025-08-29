Nordmenn er flokkdyr og hordene samler seg fortsatt rundt Tesla. Siden den smarte og praktiske familiebilen Tesla Model Y først kom til Norge i 2021, har Tesla vært det mestselgende merket i Norge. Milevis foran konkurrentene Volkswagen og Toyota.
Utrolige 107.000 Tesla er registrert siden 2021 og nærmere 74 prosent av dem er Model Y.
Ny utgave
Det er derfor en viktig begivenhet at Teslas modellprogram nå utvides, selv om det neppe kommer som noen overraskelse. Bilen heter Tesla Model Y Performance og er toppmodellen.
Model Y er naturligvis bilen for folk flest, ikke dem som vil skille seg ut i nabolaget, men Performance-utgaven tilfører noe ekstra. Denne gangen ganske mye ekstra.
Større endringer
Ifølge Tesla bygger nye Model Y Performance på forbedringene som ble introdusert med vanlige Model Y tidligere i år, men ulikt forrige gang amerikanerne kom med en Performance-utgave av Model Y, er det denne gangen snakk om større visuelle endringer.
Både foran og bak får Model Y Performance andre støtfangere enn du finner på en vanlig Model Y. En «spesiell støtfanger, oppgradert for ytelse i høye hastigheter», opplyser Tesla. I tillegg leveres bilen med nye 21-tommers smidde felger med større dekkbredde bak enn foran. Felgene har integrerte «aero-hjulkapsler» for å oppnå bedre effektivitet. Se faktaboksen nedenfor for å se alle de synlige endringene.
Tesla trekker frem at de nye oppgraderingene gir 10 prosent redusert luftmotstand og 64 prosent redusert løft. Videre skal det være 27 prosent forbedring i balansen mellom løft foran og bak, sammenlignet med gamle Model Y Performance.
Elementer som skiller nye Tesla Model Y Performance fra de vanlige modellene
Endringene på undersiden
Nye Tesla Model Y Performance handler imidlertid ikke bare om de endringene du kan se. På undersiden har det skjedd større oppgraderinger, blant annet ved å benytte drivlinjen fra Model 3 Performance facelift som kom i fjor.
Tesla elsker å måle egenskaper i prosent, og oppgir at den nye bilen har 16 prosent mer toppdreiemoment, 32 prosent mer toppeffekt og 22 prosent mer kontinuerlig effekt. Samtidig effektiviteten etter sigende er forbedret.
I tillegg er det en høyere grenser for temperaturer og ytelse enn på forrige generasjon. Da Model Y Performance kom i 2022 tok 0 til 100 kilometer i timen 3,7 sekunder, mens det nå går unna på voldsomme 3,5 sekunder. Også selve batteripakken er oppgradert, med nye celler som gir høyere energitetthet. Den samlede motoreffekten oppgis å ligge på 460 hestekrefter, mens rekkevidden er på 580 kilometer.
For å kunne ta kontroll på alle disse kreftene, er også understellet unikt for Performance-modellen. Nå leverer Tesla teknologi de aldri før har gitt Model Y-kundene.
Dette blir den første Model Y-utgaven som får et adaptivt understell, der sjåføren kan velge mellom «Normal» og «Sport» under kjøring.
Også antispinn og stabilitetskontroll kan justeres «for å skape mer frihet og moro», skriver Tesla snedig nok.
I tillegg har understellet fått nye stabilisatorstag og foringer, og Teslas ingeniører har til og med reist helt til Nürburgring for å teste den nye familiebilen.
På innsiden frisker Tesla opp bilen med nye og sportslige seter, i tillegg til en litt spennende bonus:
I midten foran sitter en helt ny 16-tommers berøringsskjerm med tynnere kanter og høyere oppløsning. Den har nesten 80 prosent flere piksler enn skjermen på 15,4 tommer som andre Model Y-varianter har.
Så mye skal den koste
Da Tesla Model Y Performance for første gang dukket opp i Norge i 2022, kostet den fra 589.900 kroner. Den suverent mest populære i Norge er Model Y Long Range firehjulsdrift, som i fornyet utgave for tiden koster fra 535.813 kroner.
Nye Tesla Model Y Performance koster naturlig nok mer, og starter på 611.261 kroner. Bilen skal bygges i Berlin i Tyskland og forventes å komme til Norge i løpet av oktober i år.