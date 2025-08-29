Kortversjon Tesla Model Y Performance er lansert med betydelige endringer, inkludert spesielle støtfangere og 21-tommers smidde felger for bedre ytelse.

Bilen har redusert luftmotstand, forbedret balanse og oppdatert drivlinje, som gir høyere ytelse og bedre effektivitet.

Nye Model Y Performance har adaptivt understell og justerbare kontrollsystemer, med tester utført på Nürburgring.

Batteripakken er oppgradert med høyere energitetthet og gir en rekkevidde på 580 kilometer. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Nordmenn er flokkdyr og hordene samler seg fortsatt rundt Tesla. Siden den smarte og praktiske familiebilen Tesla Model Y først kom til Norge i 2021, har Tesla vært det mestselgende merket i Norge. Milevis foran konkurrentene Volkswagen og Toyota.

Utrolige 107.000 Tesla er registrert siden 2021 og nærmere 74 prosent av dem er Model Y.

Ny utgave

Det er derfor en viktig begivenhet at Teslas modellprogram nå utvides, selv om det neppe kommer som noen overraskelse. Bilen heter Tesla Model Y Performance og er toppmodellen.

Model Y er naturligvis bilen for folk flest, ikke dem som vil skille seg ut i nabolaget, men Performance-utgaven tilfører noe ekstra. Denne gangen ganske mye ekstra.

OPPGRADERT BATTERI: Tesla Model Y Performance får et batteri med høyere energitetthet. Rekkevidden oppgis å være 580 kilometer. Foto: Tesla

Større endringer

Ifølge Tesla bygger nye Model Y Performance på forbedringene som ble introdusert med vanlige Model Y tidligere i år, men ulikt forrige gang amerikanerne kom med en Performance-utgave av Model Y, er det denne gangen snakk om større visuelle endringer.