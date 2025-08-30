Article lead
lead
VENNER: Velger du å lade hos Ionity, behøver du ikke gjøre annet enn å plugge inn ledningen. Ingen app eller brikke som skal leses av. Slik burde det være hos andre ladeoperatører også. Foto: Håkon Sæbø

Har noe hverken Mercedes eller BMW har

Når veien til målet er målet i seg selv, må du velge bil med omhu. Her er Porsche eksperten du kan lene deg på – om lommeboken din orker.

Category iconMotor
Biltest
Publisert 30. aug. 08:46
Lesetid: 9 minutter
Håkon Sæbø
Journalist
Bli automatisk varslet om Biltest
Bruk Finansavisen-appen for iOS og Android
Finansavisen
Biltest
Test av BMW iX M70…