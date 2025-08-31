Princess Yachts holder til i Plymouth i England, en by med lange tradisjoner for skipsfart. Blant mange historiske hendelser var det herfra skipet «Mayflower» satt kursen mot den nye verden i 1620, med 102 pilegrimer ombord som bygget en koloni i det som nå er Massachusetts.
I 1965 grunnla David King Princess Yachts i Plymouth, ved sundet der elvene Plym og Tamar møtes. Siden den gang har de gradvis bygget opp et imponerende utvalg modeller fra 40 til 95 fot, konstruert med det aller beste av britiske håndverkstradisjoner.
Tydelig slektskap
I likhet med produsenter som Porsche, Bentley og Rolls-Royce tar Princess godt vare på tradisjonene, og når nye modeller lanseres, kan en tydelig se at slektskapet videreføres. 2025-modellen av Princess V65 får premiere på årets yachtmesse i Cannes i september, og det blir en fantastisk kombinasjon av sportslige linjer, lekkert interiør og luksuriøs komfort.
Princess har samarbeidet med sjøfartsingeniørene i det britiske firmaet Olesinski siden 1970-tallet, og de står for den tekniske utformingen av skroget. Bokstaven «V» i modellnavnet indikerer at V65 har en dyp V-bunn, som skal bidra til å gi båten sportslige kjøreegenskaper.
Samtidig sørger den skarpe vinkelen for at baugen lettere skjærer gjennom bølger, og reduserer slag i høye hastigheter.
Det sportslige fokuset forsterkes av at båten ikke har noen flybridge, kun et digert soltak over førerposisjonen som kan skyves bakover. Ved å sløyfe det øverste dekket får båten et betydelig lavere tyngdepunkt, og det er samtidig mindre vindfang.
For de av oss med en del lys på bursdagskaken kan det også være en fordel å ikke klatre opp og ned i flere stiger enn nødvendig, og dersom en har med små lettmatroser er det enklere å holde oversikt når alle befinner seg på samme dekk.
Meget komfortable stoler
Kapteinen kan få selskap av en kartleser ved førerposisjonen på styrbord side, og basert på erfaring fra tidligere er stolene meget komfortable.
En dør i skrogsiden gir direkte tilgang til dekket, slik at du får god oversikt ved manøvrering i marinaen. Det italienske designhuset Pininfarina har igjen satt penn mot papiret, og sørget for at store vindusflater i overbygget fyller salongen med naturlig lys.
Den romslige sofaen er kledd med myke tekstiler, og et klassisk kjennetegn i interiøret er at alle hjørner, kanter og avslutninger har en buet og avrundet finish. Sammen med lyse treslag i silkematt utførelse gir det hoveddekket et moderne uttrykk, kombinert med en lun eleganse som innbyr til lange dager på sjøen.
Lengst akterut er det plassert en kombinert bysse og bar, med et vindu som kan vippes opp for å servere gjester ute på akterdekket.
Åtte matroser
Der går det an å spise lunsj med panoramautsikt over havet, eller innta posisjon for utstrakt middagshvil på den digre solsengen. Under er det gjort plass til en garasje, som kan romme en Williams 345, og det går også an å krysse av for en ekstra mannskapslugar ved siden av.
Etter en dag med frisk sjøluft og god mat, kan til sammen åtte gjester finne seg ro og hvile i fire lugarer med to køyeplasser i hver. Eierens domene er plassert lengst bak, VIP-lugaren ligger i baugen, og fire matroser til kan innlosjeres midtskips til styrbord og babord.
Prisen kan øke
Stadig flere produsenter, som for eksempel Zeelander, velger Volvo Penta IPS pod-drev, blant annet fordi det gjør manøvrering enklere og skal redusere drivstofforbruk.
Princess V65 får en mer tradisjonell løsning, der du kan velge mellom to MAN V8 1200 eller MAN V12 1400. Sistnevnte skal gi en toppfart på rundt 36 knop, og drivstofftanken rommer 4.100 liter. Prisen starter på ca. 45.900.000 kroner inkludert mva. i Norge, men vær oppmerksom på at aktiv avkrysning i listen for tilvalg vil få den til å øke.