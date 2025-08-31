Princess Yachts holder til i Plymouth i England, en by med lange tradisjoner for skipsfart. Blant mange historiske hendelser var det herfra skipet «Mayflower» satt kursen mot den nye verden i 1620, med 102 pilegrimer ombord som bygget en koloni i det som nå er Massachusetts.

I 1965 grunnla David King Princess Yachts i Plymouth, ved sundet der elvene Plym og Tamar møtes. Siden den gang har de gradvis bygget opp et imponerende utvalg modeller fra 40 til 95 fot, konstruert med det aller beste av britiske håndverkstradisjoner.

MIDDAGSHVIL: Solsengen på akterdekket til Princess V65 innbyr til utstrakt middagshvil med tilhørende servering av kalde forfriskninger. Foto: Princess Yachts

Tydelig slektskap

I likhet med produsenter som Porsche, Bentley og Rolls-Royce tar Princess godt vare på tradisjonene, og når nye modeller lanseres, kan en tydelig se at slektskapet videreføres. 2025-modellen av Princess V65 får premiere på årets yachtmesse i Cannes i september, og det blir en fantastisk kombinasjon av sportslige linjer, lekkert interiør og luksuriøs komfort.

Princess har samarbeidet med sjøfartsingeniørene i det britiske firmaet Olesinski siden 1970-tallet, og de står for den tekniske utformingen av skroget. Bokstaven «V» i modellnavnet indikerer at V65 har en dyp V-bunn, som skal bidra til å gi båten sportslige kjøreegenskaper.

LUNT OG LYST: De store vindusflatene langs siden og i taket gir salongen i Princess V65 et lunt og lyst preg. Foto: Princess Yachts

Samtidig sørger den skarpe vinkelen for at baugen lettere skjærer gjennom bølger, og reduserer slag i høye hastigheter.