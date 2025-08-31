Hastigheten til en elbil måles etter flere parametere, der et av de viktigste er hvor fort det går når den står stille. Batteriet på 114 kWh skal kunne ta imot en maksimal ladeeffekt på 850 kW, som i teorien vil gjøre det mulig å øke rekkevidden med 400 km på fem minutter.

Nå kan det hende du løfter en pekefinger for å be om replikk og påpeke at ladestasjoner med 850 kW effekt er sjeldnere enn bosettinger på planeten Mars.

NESTE STOPP MARS: Concept AMG GT XX har seks runde baklys som ser ut til gløde som rakettmotorer. Displayet mellom dem viser blant annet ladestatus. Det rektangulære lokket er ikke åpningen til bagasjerommet, men en luftbrems. Foto: Mercedes-Benz

Men som leser av Finansavisen er du nok ikke helt ukjent med sannsynlighetsberegning, og det er en del indikasjoner på at det både vil være mulig å lade bilen i rakettfart, samt investere i time-share på den røde planeten i fremtiden.

Tivoli

Noe annet som vil gi en forsmak på turen til Mars, er de tre elmotorene med 1 megawatt ytelse. Det høres kanskje mer spennende ut med 1.000 kW eller 1.360 HK. Firehjulstrekk takket være en finjustert AMG-utgave av 4Matic er en selvfølge, og akselerasjonen vil nok minne om noe du er villig til å betale ganske mye for å slippe å kjøre på tivoli.

BLIR DET GIR?: Bak rattet på Concept AMG GT XX er det to hendler, som ligner på girspaker. Kanskje de leker med tanken på å bygge inn en girkasse? Foto: Mercedes-Benz

Tiden fra 0 til 100 km/t er foreløpig ikke oppgitt, men toppfarten skal være på 360 km/t. Avansert oljekjøling av cellene i batteriet skal ifølge produsenten gjøre det mulig å presse bilen maksimalt, lade den opp igjen, og øyeblikkelig forsøke å sette enda bedre rundetider.

Den slags kjøring setter store krav til bremsene, og muligheten for å lede varmen bort. De lekre felgene er utstyrt med fem lokk, omtrent som en stor beholder fra Tupperware der de forskjellige typene pålegg holdes adskilt frem til servering.

LUFTELUKER: Felgene på Concept AMG GT XX har fem lokk som åpnes for å kanalisere luft inn til bremsene ved behov. Foto: Mercedes-Benz

Men på Concept AMG GT XX er det glødene bremseskiver og ikke ristede brødskiver som står i fokus, og mikrochipene avgjør om de skal prioritere lav luftmotstand eller lette litt på lokket for å kjøle dem ned.

Gamle bildekk

Concept AMG GT XX er overraskende nok en fireseter, men plassene på første rad vil nok være mest attraktive, blant annet siden bilen ikke har noen bakrute. Setene består av tynne skall laget av karbonfiber, kledd med gamle bildekk.

UNNGÅR STORFE: Setene og dashbordet i Concept AMG GT XX er kledd med noe som ligner på skinn, men er fremstilt av brukte bildekk. Foto: Mercedes-Benz

Det har vokst frem en litt underlig trend i bilverden, der enkelte produsenter velger å ikke bruke ekte skinn i interiøret for å få folk til å spise færre hamburgere. AMG følger opp, og har klart å fremstille noe som er til forveksling likt huden til en ku ved å resirkulere gamle racing-dekk.

Rattet ligner det du finner ombord i Mercedes-AMG One, og det er to hendler plassert på baksiden som ligner på girspaker. Foreløpig er det ikke kjent om AMG tenker på girutveksling i en elbil.

Men Porsche Taycan har en totrinns automat i drivlinjen, og det er vel liten tvil om at konkurrenten fra Stuttgart kommer til å øke budsjettet for overtids-pizza dersom Concept AMG GT XX skulle vise seg å ta ledelsen rundt Nordschleife.

SULTEN: Fronten på Concept AMG GT XX gir et godt inntrykk av hvor sultne AMG er på å hevde seg i markedet for ekstreme elbiler. Foto: Mercedes-Benz

Mission statement

Som navnet tydelig angir, er Concept AMG GT XX kun en konseptbil, og fristiller sånn sett AMG dersom de må legge noen av de mest fristende konfektbitene tilbake i esken før produksjonsutgaven presenteres. Men som en «Mission statement» er dette imponerende, også tatt i betraktning den rivende utviklingen kinesiske elbiler tilsynelatende presterer.

LAV MOTSTAND: Concept AMG GT XX har enda lavere luftmotstand enn Mercedes EQS, men unngår å se ut som et brukt såpestykke. Foto: Mercedes-Benz

Prisen vil nok holde samme ekstreme nivå som ytelsene, og sistnevnte vil jo være like nyttige som en klokke du kan dykke 300 meter ned i havet med. Du liker å snorkle for å se på fiskene, men du er trygg på at dersom du en dag må ned på 300 meters dyp, så vet du hvor mye klokka er.

Det dette koker ned til er en beskjed, der AMG heiser flagget til topps, og melder fra til de som har råd til å fylle garasjen med lekkerbiskener at de er så til de grader på ballen.