Dette er Concept AMG GT XX, og det er ikke noen tvil om at AMG mener alvor, når de trykker to ganger på bokstaven «X» for å navngi bilen. Den sultne haikjeften foran og de seks røde rakettlysene bak kan få en til å lure på om de døpte vidunderet i 98-oktanbensin, i håp om at den skal ta med seg minnene om motorbrøl inn i batteriets tidsalder.
Ja, for dette er en elbil, og det medfølgende tallmaterialet er en klar indikasjon på at de i hvert fall har tenkt å la duften av svidd gummi forbli en av kjerneverdiene til merket.
Kikker du på bildene og tenker at det er et eller annet som virker litt kjent, selv om alt er nytt og fantastisk? Kanskje det er den oransje fargen kalt «Sunset beam orange» og de sortlakkerte åpningene i panseret, som åpner en støvete pappeske med bilder i minnenes fotoarkiv.
Milepæl
På Frankfurt Motorshow i 1969 dro Mercedes duken av konseptbilen C111, og i likhet med AMG GT XX viste den frem radikal ny teknologi i form av en Wankel-motor med tre rotorer.
Året etter kom en forbedret versjon med firerotors Wankel, og den oppnådde 300 km/t på testbanen, en milepæl i 1970.
C111 greide aldri hinderløypen fra bilutstilling til produksjonslinjen, men elbilen på bildene skal være en temmelig god indikasjon på hva en kan forvente av produksjonsutgaven som visstnok vil dukke opp i 2026.
Hastigheten til en elbil måles etter flere parametere, der et av de viktigste er hvor fort det går når den står stille. Batteriet på 114 kWh skal kunne ta imot en maksimal ladeeffekt på 850 kW, som i teorien vil gjøre det mulig å øke rekkevidden med 400 km på fem minutter.
Nå kan det hende du løfter en pekefinger for å be om replikk og påpeke at ladestasjoner med 850 kW effekt er sjeldnere enn bosettinger på planeten Mars.
Men som leser av Finansavisen er du nok ikke helt ukjent med sannsynlighetsberegning, og det er en del indikasjoner på at det både vil være mulig å lade bilen i rakettfart, samt investere i time-share på den røde planeten i fremtiden.
Tivoli
Noe annet som vil gi en forsmak på turen til Mars, er de tre elmotorene med 1 megawatt ytelse. Det høres kanskje mer spennende ut med 1.000 kW eller 1.360 HK. Firehjulstrekk takket være en finjustert AMG-utgave av 4Matic er en selvfølge, og akselerasjonen vil nok minne om noe du er villig til å betale ganske mye for å slippe å kjøre på tivoli.
Tiden fra 0 til 100 km/t er foreløpig ikke oppgitt, men toppfarten skal være på 360 km/t. Avansert oljekjøling av cellene i batteriet skal ifølge produsenten gjøre det mulig å presse bilen maksimalt, lade den opp igjen, og øyeblikkelig forsøke å sette enda bedre rundetider.
Den slags kjøring setter store krav til bremsene, og muligheten for å lede varmen bort. De lekre felgene er utstyrt med fem lokk, omtrent som en stor beholder fra Tupperware der de forskjellige typene pålegg holdes adskilt frem til servering.
Men på Concept AMG GT XX er det glødene bremseskiver og ikke ristede brødskiver som står i fokus, og mikrochipene avgjør om de skal prioritere lav luftmotstand eller lette litt på lokket for å kjøle dem ned.
Gamle bildekk
Concept AMG GT XX er overraskende nok en fireseter, men plassene på første rad vil nok være mest attraktive, blant annet siden bilen ikke har noen bakrute. Setene består av tynne skall laget av karbonfiber, kledd med gamle bildekk.
Det har vokst frem en litt underlig trend i bilverden, der enkelte produsenter velger å ikke bruke ekte skinn i interiøret for å få folk til å spise færre hamburgere. AMG følger opp, og har klart å fremstille noe som er til forveksling likt huden til en ku ved å resirkulere gamle racing-dekk.
Rattet ligner det du finner ombord i Mercedes-AMG One, og det er to hendler plassert på baksiden som ligner på girspaker. Foreløpig er det ikke kjent om AMG tenker på girutveksling i en elbil.
Men Porsche Taycan har en totrinns automat i drivlinjen, og det er vel liten tvil om at konkurrenten fra Stuttgart kommer til å øke budsjettet for overtids-pizza dersom Concept AMG GT XX skulle vise seg å ta ledelsen rundt Nordschleife.
Mission statement
Som navnet tydelig angir, er Concept AMG GT XX kun en konseptbil, og fristiller sånn sett AMG dersom de må legge noen av de mest fristende konfektbitene tilbake i esken før produksjonsutgaven presenteres. Men som en «Mission statement» er dette imponerende, også tatt i betraktning den rivende utviklingen kinesiske elbiler tilsynelatende presterer.
Prisen vil nok holde samme ekstreme nivå som ytelsene, og sistnevnte vil jo være like nyttige som en klokke du kan dykke 300 meter ned i havet med. Du liker å snorkle for å se på fiskene, men du er trygg på at dersom du en dag må ned på 300 meters dyp, så vet du hvor mye klokka er.
Det dette koker ned til er en beskjed, der AMG heiser flagget til topps, og melder fra til de som har råd til å fylle garasjen med lekkerbiskener at de er så til de grader på ballen.