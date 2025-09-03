Volkswagen Golf R er er den heftigste av alle Golf-utgaver som selges i dag. I Norge er det registrert rundt 250 nye biler siden Golf R (R32) ble introdusert i 2002, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

I 2021 kostet en ny Golf R fra 650.500 kroner. Det var ganske mye bil for pengene, tenker du kanskje, siden bilen hadde en 2,0-liters turboladet bensinfirer, firehjulsdrift og 320 hestekrefter. Senere fikk Golf R 333 hestekrefter og i 2023, som var det siste året du kunne finne en Golf R i norske prislister, hadde prisen steget til 819.700 kroner.

DEN FØRSTE: Volkswagen Golf R32 fra 2002. Foto: VW

Mektig Audi-motor

For å markere at det er 25 år siden Golf R ble en greie, planlegger Volkswagens ingeniører ifølge Autocar å putte en ganske så vill motor inn i jubileumsmodellen.

Det dreier seg om den legendariske rekkefemmeren til Audi, best kjent fra Audi RS 3.

Det betyr at den kommende Golf R-modellen, som logisk nok vil kunne leveres i 2027, får et voldsomt effektløft fra dagens 333 hestekrefter.

Les også Store forbedringer – anbefales Oppdaterte BMW iX viser at tyskerne fortsatt vet hva de driver med – faktisk bedre enn de fleste andre.

I Audi RS 3 yter rekkefemmeren på 2,5 liter 400 hestekrefter, men det kan ifølge Audi hentes ut enda mer effekt. RS 3 Performance Edition har 407 hestekrefter, så det skal bli spennende å se hva den kommende spesialmodellen fra Volkswagen yter.

KONKURRENT: Golf R hadde flere konkurrenter. Her fra testen av råtassene Ford Focus ST, Mercedes-AMG A 35 4Matic, Hyundai i30N, VW Golf R og Peugeot 308 GTi i 2019. Foto: Håkon Sæbø

Må moderniseres

For å kunne fortsette produksjonen av den femsylindrede bensinmotoren og bli godkjent for de stadig strengere kravene til utslipp, må Audi modernisere motoren. Antagelig er det blant snakk om nye partikkelfiltre, mer sensitive sensorer og rekalibrering av innsprøytingssystemet.

Les også Enorm rekkevidde: Nå slippes prisen Mercedes' første nye elbil på flere år er rett rundt hjørnet. Nå slippes prisen på bilen som går nesten 800 kilometer, og prisen på versjonen med firehjulsdrift kan overraske.

Når RS 3-motoren tar plass i Golf R, ventes det forøvrig at vekten vil øke med rundt 25 kilo, og at bilen tilpasses den nye motoren blant annet med endret støtdemperoppsett og større bremser.

HEFTIG: Dagens Audi RS 3 har 400 hestekrefter. Nå ser det ut til at motoren også vil dukke opp hos Volkswagen. Foto: Håkon Sæbø

At nye Golf R også får Audis mekaniske, dreiemomentfordelende bakdifferensial, som var en vesentlig grunn til at Audi klarte å sette en forrykende rundetid på Nürburgring, er også å forvente. Designmessige endringer sammenlignet med en vanlig Golf R vil i tillegg dukke opp, skriver Autocar.

Det er videre grunn til å anta at dette blir den siste ikke-elektrifiserte Golfen. Volkswagen planlegger etter sigende å lansere en ny fullhybrid Golf neste år.

Ikke til Norge

En Golf med 2,5-liters rekkefemmer og rundt 400 hestekrefter låter nok som en drøm for mange VW-entusiaster. Dessverre for de som holder til i Norge, blir det ingen mulighet til å kjøpe en ny Golf R gjennom importøren Harald A. Møller.

Les også Har noe hverken Mercedes eller BMW har Når veien til målet er målet i seg selv, må du velge bil med omhu. Her er Porsche eksperten du kan lene deg på – om lommeboken din orker.

– For Volkswagen personbiler har vi ingen planer om å ta inn noen bensin- eller dieselbiler fremover, sier Torkel Nohr Fjørtoft, kommunikasjonssjef i Volkswagen Norge når Finansavisen spør om det skal tas noen Golf R-grep her til lands.

Imidlertid er det fortsatt fritt frem for norske entusiaster å kjøpe nye og brukte biler i utlandet, og registrere dem i Norge selv. Og hos Audi, som også importeres av Harald A. Møller, skal RS-modellene fortsatt selges nye i Norge. I alle fall en stund til.